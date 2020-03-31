От 17 тысяч гривен до тюрьмы: Кличко рассказал о штрафах за нарушение обсервации и карантина

Мониторинговый центр в Киеве будет контролировать соблюдение режима самоизоляции и помогать тем, кто изолировался, при необходимости вовремя получить медицинскую помощь. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга сегодня, 31 марта.

Так, Кличко сообщил, что ответственность за нарушение карантина, самоизоляции или обсервации будет следующая:

Первое нарушение - 17 тысяч гривен;

Второе нарушение - 34 тысячи гривен;

Третье нарушение - криминальная ответственность.

Также Кличко отметил, что киевляне также должны приобщиться к процессу борьбы с коронавирусом и предоставлять информацию об известных им случаях или контактирующих с больными коронавирусом лицами.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве уже 107 зараженных коронавирусом, среди них медработник. За последние сутки заболели четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина медицинский работник в возрасте 55 лет.

Также за сутки в Украине зафиксировали 69 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране по состоянию на 10:00 31 марта 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.