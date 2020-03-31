Зеленский приехал в Раду перед голосованием по "земельной" реформе

Президент Владимир Зеленский прибыл после полуночи на внеочередное заседание Верховной Рады перед голосованием во втором чтении за законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом объявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Президент занял свое место в сессионном зале парламента перед голосованием во втором чтении "земельного законопроекта".

Зеленский в Раде. Фото: скриншот трансляции телеканала "Рада"

Сегодня, 30 марта, Верховная Рада на третьем за день внеочередном заседании приняла проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

13 ноября 2019 Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

Он предусматривал ограничение покупки земли иностранцами до 2024 года, общую площадь в собственности одного лица до 200 тыс. га, невозможность купить более 35% земель в пределах одной объединенной территориальной общины.