Федерация регби США объявила о банкротстве из-за пандемии коронавируса

Из-за пандемии коронавируса и карантина практически по всему миру, большинство предприятий потерпели кризис и закрыли производства. Так, Facebook окажет финансовую поддержку для СМИ, чьи рейтинги значительно упали. Тем временем, федерация регби США заявила о банкротстве из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Отмечается, что совет директоров по регби США и Конгресс проголосовали за объявление банкротства после изучения всех вариантов решения текущих проблем и поддержания финансового воздействия приостановленного дохода из-за COVID-19.

Согласно информации ведомства, федерация намерена реорганизовать управление, и после окончания эпидемии продолжить свою деятельность.

"Это самый сложный период, с которым мы столкнулись, и все решения были тщательно обдуманы и взвешены", - отметила председатель федерации США Барбара О'Брайен.

Кроме того, все соревнования и спортивные мероприятия по регби отменены на неопределенный срок.

Как сообщали Українські Новини, по данным на 31 марта количество инфицированных коронавирусом достигло 800 тысяч.