В Киеве от COVID-19 умер бывший замлавы облгосадминистрации

Заболевший коронавирусом бывший зампредседателя Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко умер.

Об этом в Facebook написал президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе, передают Українськi Новини.

"Друзья! Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали своё. Давайте не недооценивать этот вирус. Берегите себя и своих близких!", - написал он.

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Украине по состоянию на 10:00 29 марта увеличилось на 109 человек до 418, зафиксировано 9 летальных случаев.