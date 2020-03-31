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  • Интимная близость во время коронавируса: как защитить себя и своего партнера от COVID-19
31 марта 2020, вторник, 11:10 656
Lifestyle 2020-03-31T11:30:02+03:00
Українські Новини
Интимная близость во время коронавируса: как защитить себя и своего партнера от COVID-19

Интимная близость во время коронавируса: как защитить себя и своего партнера от COVID-19

Елизавета Кесельман
Секс, Коронавирус, Интимная жизнь, Интимная близость
Пара.Фото: pixabay
Пара.Фото: pixabay

Во время пандемии важно внимательно относиться к своему здоровью, в том числе и интимному. Эксперты из департамента охраны здоровья Нью-Йорка дали несколько рекомендаций, и ответили на вопрос: стоит ли иметь сексуальную связь в разгар эпидемии коронавируса.

Отмечается, прежде всего, вирус может инфицировать людей, которые находятся на расстоянии 1,5-2 метра от человека с COVID-19, если больной кашляет или чихает. Кроме того, вирус может распространяться при непосредственном контакте со слюной или слизью.

Также медики обнаружили в кале людей коронавирус, но при этом COVID-19 не обнаружен в сперме или вагинальной жидкости. Другие виды коронавируса не часто передаются половым путем. 

Что советуют эксперты

  • Эксперты заявляют, что ваш самый безопасный партнер – вы сами. При мастурбации вы не распространите COVID-19, особенно если вы моете руки (и любые секс-игрушки) с мылом и водой в течение не менее 20 секунд до и после секса.
  • Ограничьте количество половых партнеров и занимайтесь сексом с близкими вам людьми
  • Близко общайтесь и занимайтесь сексом только с небольшим кругом людей, это поможет предотвратить распространение COVID-19.
  • Если вы обычно встречаете своих сексуальных партнеров в интернете или зарабатываете сексом на жизнь, подумайте, возможно, вам стоит отдохнуть от личных встреч.
  • Видео или секс-чаты могут быть одним из вариантов для вас.
  • Берегите себя во время секса
  • COVID-19 может легко передаваться через поцелуи.
  • Избегайте поцелуев с теми, кто не входит в вашу близкий круг контактов.
  • Коронавирус может передаваться во время римминга. Вирус в кале может попасть в рот.
  • Презервативы и кофердам могут уменьшить контакт со слюной или калом, особенно во время орального или анального секса.
  • Мойтесь до и после секса
  • Часто мойте руки с мылом и водой не менее 20 секунд.
  • Мойте секс-игрушки с мылом и теплой водой.
  • Дезинфицируйте клавиатуру и сенсорные экраны, которыми вы делитесь с другими.
  •  Не занимайтесь сексом, если вы или ваш партнер не чувствует себя хорошо.
  • Если у вас или у партнера может быть COVID-19, избегайте секса и особенно поцелуев.
  • Если у вас или у вашего партнера есть заболевание, которое может привести к осложненного течения COVID-19, (болезнь легких, сердца, диабет, рак или ослаблена иммунная система (например, наличие ВИЧ). вам лучше на время отказаться от секска.

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