Грузия обвинила Россию в кибератаках на правительственные сайты

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что Россия инициировала кибератаки на правительственные сайты государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа Грузии, передает Громадське.

"Как показало расследование, проведенное грузинской стороной, а также данные, полученные в ходе сотрудничества с международными партнерами, кибератаку спланировал и осуществил Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что атака противоречит принципам и нормам международного права, а также является очередным нарушением суверенитета Грузии на фоне интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры и ее демократическое развитие.

В то же время США обязовалось поддержать Грузию в усилении кибербезопасности. В частности, государственный секретарь США Майк Помпео в своем заявлении осудил действия России, которые "противоречат ее попытке заявить, что она является ответственным субъектом киберпространства", и призвал Россию от имени США "прекратить такое поведение в Грузии и других странах мира".

"Мы также обязуемся поддерживать Грузию и ее народ в усилении их кибербезопасности и противодействии преступным киберсубьектам", — говорится в заявлении.

Ответное сообщение от МИДа России на данный момент отсутствует.

Как сообщали Українські Новини, с начала 2018 года СБУ насчитала 35 российских кибератак на украинские ресурсы.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что во время выборов полиция обезвредила 2 террористические группы и остановила кибератаки России.