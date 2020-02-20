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20 февраля 2020, четверг, 17:24 109
Политика мира 2020-02-20T17:55:50+02:00
Українські Новини
Грузия обвинила Россию в кибератаках на правительственные сайты

Грузия обвинила Россию в кибератаках на правительственные сайты

Елизавета Кесельман
Россия, Грузия, МИД РФ, МИД Грузии, Кибератака России, Кибератака
Кибератака, хакеры, взлом. Фото: pixabay
Кибератака, хакеры, взлом. Фото: pixabay

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что Россия инициировала кибератаки на правительственные сайты государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа Грузии, передает Громадське. 

"Как показало расследование, проведенное грузинской стороной, а также данные, полученные в ходе сотрудничества с международными партнерами, кибератаку спланировал и осуществил Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что атака противоречит принципам и нормам международного права, а также является очередным нарушением суверенитета Грузии на фоне интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры и ее демократическое развитие.

В то же время США обязовалось поддержать Грузию в усилении кибербезопасности. В частности, государственный секретарь США Майк Помпео в своем заявлении осудил действия России, которые "противоречат ее попытке заявить, что она является ответственным субъектом киберпространства", и призвал Россию от имени США "прекратить такое поведение в Грузии и других странах мира".

"Мы также обязуемся поддерживать Грузию и ее народ в усилении их кибербезопасности и противодействии преступным киберсубьектам", — говорится в заявлении.

Ответное сообщение от МИДа России на данный момент отсутствует.

Как сообщали Українські Новини, с начала 2018 года СБУ насчитала 35 российских кибератак на украинские ресурсы. 

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что во время выборов полиция обезвредила 2 террористические группы и остановила кибератаки России. 

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