Шмигаль пояснив, чому Кабмін хоче урізати фінансування субсидій

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснює ініціативу Кабінету Міністрів зменшити фінансування житлових субсидій, які хотіли збільшити під час карантину, на 8,3 млрд гривень їх економією через теплу зиму.

Про це він повідомив під час телепередачі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"У нас була тепла зима, ми отримали економію 8 млрд гривень з виплати субсидій – це кошти, які не були використані на допомогу людям. Ми запропонували ці кошти покласти в фонд по боротьбі з коронавірусом і віддати їх людям безпосередньо, тобто ці кошти, які ми забрали зі статті, де б вони були списані в склад майбутніх доходів державного бюджету", - сказав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що кошти з фонду з боротьби з коронавірусом, який уряд пропонує створити у державному бюджеті, будуть спрямовані на допомогу лікарям, закупівлю ліків, підтримку людей, які втратили роботу, і підтримку пенсіонерів.

Прем'єр запевнив, що механізм фінансування з фонду буде зрозумілим і прозорим.

Як повідомляли Українські Новини, через карантин граничний термін укладання договорів на комуналку перенесли.

Раніше Рада заборонила штрафувати українців за прострочення сплати комуналки на час карантину.

Також повідомлялося, що субсидії під час карантину збільшать в середньому на 300 гривень.