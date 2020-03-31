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31 марта 2020, вторник, 12:00 1190
Общество 2020-03-31T12:06:07+03:00
Українські Новини
Кличко проводит экстренный брифинг по коронавирусу: онлайн-трансляция

Кличко проводит экстренный брифинг по коронавирусу: онлайн-трансляция

Анна Рудык
Виталий Кличко, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба

Сегодня, 31 марта, мэр Киева Виталий Кличко проводит онлайн-брифинг относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19).

Онлайн-трансляция брифинга состоится на официальном портале Киева, на сайте мэра Киева, на YouTube канале КГГА, на Facebook-странице КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко. 

Начало брифинга в 12:00.Также посмотреть трансляцию можно будет на телеканале "Киев".

Во время брифинга мэр предоставит информацию о количестве больных коронавирусом в Киеве, а также ответы на вопросы СМИ.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявлял, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. 

Тем временем из 102 заболевших коронавирусом киевлян 58 находятся в больницах, остальные лечатся дома

Кроме того, Президент одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина и теперь в Киеве будут штрафовать от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, в частности за "отдых с шашлыками".

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