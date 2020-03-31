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31 марта 2020, вторник, 05:28 11 Инфографика
Lifestyle 2020-03-31T05:28:01+03:00
Українські Новини
У Близнецов будет хороший день, а Козерогам следует прислушиваться к интуиции — гороскоп на вторник

У Близнецов будет хороший день, а Козерогам следует прислушиваться к интуиции — гороскоп на вторник

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Во вторник, как и в понедельник, представителей многих знаков зодиака ждут изменения. Подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака на последний день марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем у больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем у больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Во вторник у Овнов появится возможность улучшить свое финансовое положение. Звезды советуют смотреть в оба, чтобы не упустить ее.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцам лучше не поручать коллегам ответственные задачи, ведь они могут подвести представителей этого знака. Постарайтесь сделать все сами.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецов ждет легкий день. Самой сложной задачей станет выбрать занятие, которое поможет заполнить свободное время.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды советуют Ракам подготовиться к резким переменам в жизни. Но звезды уверяют, что бояться нечего, ведь эти перемены к лучшему.

Лев (23 июля – 22 августа)

У Львов будет загруженный день. Дела будут появляться одно за другим. Но звезды уверяют, что представители этого знака с всем смогут справиться, если правильно расставят приоритеты.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам избавиться от тех вещей, которые напоминают о прошлом. Это поможет освободиться от неприятных воспоминаний. 

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют Весам расписать весь вторник по часам и четко следовать плану. Иначе есть риск упустить что-то важное.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам несколько раз подумать перед тем, как что-то сказать. В этот день неосторожно сказанное слово может привести к неприятным последствиям.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Во вторник звезды будут на стороне Стрельцов. Представители этого знака смогут избежать любых неприятностей.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды советуют Козерогам активно прислушиваться к своей интуиции. Она сможет подсказать правильное решение в трудных моментах.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Этот день принесет Водолеям возможность изменить свою жизнь к лучшему. Звезды советуют ее воспользоваться.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам звезды советуют реально оценивать свои возможности и не браться за те дела, в успешном завершении которых не уверенны. Это поможет избежать неприятностей. 

Ранее Українські Новини сообщали о том, на что звезды советуют обратить внимание всем знакам зодиака в сфере здоровья во вторник, 31 марта.

Также 31 марта в Украину придет сильное похолодание с ночными морозами.

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