подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • У Овнов и Рыб будет хороший день, а Весам не следует думать о прошлом — гороскоп на понедельник
30 марта 2020, понедельник, 05:28 17 Инфографика
Lifestyle 2020-03-30T05:38:55+03:00
Українські Новини
У Овнов и Рыб будет хороший день, а Весам не следует думать о прошлом — гороскоп на понедельник

У Овнов и Рыб будет хороший день, а Весам не следует думать о прошлом — гороскоп на понедельник

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Понедельник, как и воскресенье, обещает быть продуктивным для многих знаков зодиака. Подробнее об астрологическом прогнозе на понедельник, 30 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем у больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В понедельник звезды будут на стороне Овнов. Их ждет легкий и продуктивный день. Также представителям этого знака кто-то из близких преподнесет сюрприз.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день у Тельцов все будет гореть в руках. Звезды советуют представителям этого знака приступить к реализации давних планов.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В понедельник Близнецы могут позволить себе больше, чем обычно. Звезды советуют провести день так, чтобы потом не было жаль за бесцельно потраченное время.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам в понедельник придется принять очень ответственное решение. Звезды советуют все тщательно перепроверить, чтобы избежать ошибок.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день Львам следует быть готовыми к переменам. Но звезды уверяют, что эти перемены к лучшему.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день звезды советуют Девам хорошенько подумать, прежде чем что-то сказать. В понедельник любое неосторожное слово может спровоцировать серьезный конфликт.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды уверяют, что Весам следует перестать думать о прошлом. Иначе для будущего просто не будет места.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды не советуют Скорпионам пытаться что-либо доказать окружающим в этот день. Никакого результата это не принесет.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам не спешить с принятием важных решений. Есть риск допустить серьезную ошибку.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В понедельник ничто и никто не сможет сбить Козерогов с пути. Они смогут с легкостью справиться со всеми вызовами этого дня.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи в понедельник будут очень раздражительными. Но звезды советуют не срываться на близких. Они этого не заслужили.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У Рыб в понедельник может разыграться воображение. Они будут видеть врага в каждом встречном. Но звезды уверяют, что для этого нет причин, ведь у Рыб будет хороший день.

Как сообщали Українські Новини, некоторым знакам зодиака необходимо уделить внимание своему здоровью.

Ранее сообщалось о том, что в последний день марта и в первые дни апреля в Украину вернется холод.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня

У Тельцов возможен упадок сил, а Скорпионам не сле...
У Тельцов будет продуктивный день, а Девами могут ...
У Овнов возможны проблемы со зрением, а Ракам не с...
Ракам следует избегать стрессов, а у Дев будет хо...
В Украине за сутки 57 новых случаев коронавируса, всего 475 зараженных, умерли - 10
Медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом, - Зеленский
Новости
"Коронавирусная" паника взвинтила цены на еду. Что будет со стоимостью продуктов дальше 05:30
Падение ВВП в 2020 ожидается на уровне 3,9%, инфляция 8,7, а среднегодовой курс 29,5 UAH/USD 00:36
На "пленках Ермака" его брат обсуждает с кандидатами, сколько стоят их должности, и как делить прибыль 23:58
Рада на внеочередном заседании рассмотрит борьбу с коронавирусом и кадровые изменения в Кабмине 23:23
Минздрав определил 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом 23:16
больше новостей
Аптечка. Фото: pixabay.com
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса 14:55 Инфографика
"Новая почта" вводит бесконтактную доставку 05:55
Бойко рассказал, как правительство снизило зарплату инфекционистам в зоне эпидемии 14:35
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль 19:04
больше новостей
Аптечка. Фото: pixabay.com
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса 14:55 Инфографика
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Наев снова стал командующим ООС 14:08
Что брать с собой в больницу: список необходимых вещей и лекарств 06:30
Украинских военных придется задействовать для противодействия COVID-19 уже в ближайшие недели, - Смешко 17:20
больше новостей
Министр финансов и здравоохранения в разгар коронавируса подали в отставку, - Геращенко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok