У Овнов и Рыб будет хороший день, а Весам не следует думать о прошлом — гороскоп на понедельник

Понедельник, как и воскресенье, обещает быть продуктивным для многих знаков зодиака. Подробнее об астрологическом прогнозе на понедельник, 30 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем у больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В понедельник звезды будут на стороне Овнов. Их ждет легкий и продуктивный день. Также представителям этого знака кто-то из близких преподнесет сюрприз.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день у Тельцов все будет гореть в руках. Звезды советуют представителям этого знака приступить к реализации давних планов.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В понедельник Близнецы могут позволить себе больше, чем обычно. Звезды советуют провести день так, чтобы потом не было жаль за бесцельно потраченное время.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам в понедельник придется принять очень ответственное решение. Звезды советуют все тщательно перепроверить, чтобы избежать ошибок.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день Львам следует быть готовыми к переменам. Но звезды уверяют, что эти перемены к лучшему.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день звезды советуют Девам хорошенько подумать, прежде чем что-то сказать. В понедельник любое неосторожное слово может спровоцировать серьезный конфликт.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды уверяют, что Весам следует перестать думать о прошлом. Иначе для будущего просто не будет места.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды не советуют Скорпионам пытаться что-либо доказать окружающим в этот день. Никакого результата это не принесет.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам не спешить с принятием важных решений. Есть риск допустить серьезную ошибку.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В понедельник ничто и никто не сможет сбить Козерогов с пути. Они смогут с легкостью справиться со всеми вызовами этого дня.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи в понедельник будут очень раздражительными. Но звезды советуют не срываться на близких. Они этого не заслужили.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У Рыб в понедельник может разыграться воображение. Они будут видеть врага в каждом встречном. Но звезды уверяют, что для этого нет причин, ведь у Рыб будет хороший день.

Как сообщали Українські Новини, некоторым знакам зодиака необходимо уделить внимание своему здоровью.

Ранее сообщалось о том, что в последний день марта и в первые дни апреля в Украину вернется холод.