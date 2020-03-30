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30 марта 2020, понедельник, 21:58 82
Внешняя политика 2020-03-30T21:59:42+03:00
Українські Новини
Украина получит поддержку Канады в МВФ

Украина получит поддержку Канады в МВФ

Таня Войтюк
МВФ, Канада, Дмитрий Кулеба, Франсуа-Филипп Шампань
Дмитрий Кулеба. Скриншот трансляции 1+1
Дмитрий Кулеба. Скриншот трансляции 1+1

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который из-за коронавируса не поехал на встречу с "группой друзей Украины в ЕС", обсудил с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем поддержку Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Дмитрий Кулеба сообщил канадскому коллеге о состоянии принятия в Верховной Раде Украины законов, необходимых для дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Он попросил канадского коллегу о поддержке Украины в этом международном финансовом институте", - сказано в нем.

Шампань положительно оценил законодательный прогресс Украины на пути к дальнейшему сотрудничеству с МВФ и заверил в поддержке Канады.

Собеседники также обменялись опытом защиты граждан за рубежом во время пандемии коронавируса.

Кулеба сообщил о программе МИДа "Защита" и о помощи гражданам за рубежом.

Министры также скоординировали дальнейшие шаги для расследования обстоятельств авиакатастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране 8 января.

Глава МИДа Украины также обсудил с канадским коллегой взаимодействие в сфере безопасности, в частности в контексте противодействия продолжающейся агрессии России.

Он обратил внимание на попытки России ослабить санкции из "гуманитарных соображений" для борьбы с коронавирусом и отметил необходимость сохранять санкции против неё.

Как сообщали Українськi Новини, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дальнейшее возвращение 20 тыс. украинцев, которые изъявили желание вернуться, будет проблематичным.

Также коронавирус сорвал долгожданную личную встречу дипломатов Украины и Венгрии.

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