Наша команда не понравилась Супрун, - Емец прокомментировал свою отставку с должности главы Минздрава

В понедельник, 30 марта, Верховная Рада уволила Илью Емца c должности главы Министерства охраны здоровья и назначили на его место Максима Степанова. Отправленный сегодня в отставку экс-глава прокомментировал свое увольнение и обвинил в этом влияние Ульяны Супрун.

Об этом он заявил в коротком интервью "Громадське" сразу после голосования парламента за его отставку.

Емец сказал, что сам заявления об увольнении не писал.

"Я заявления не писал. Я думаю, основания такие: что нашей команде, ей было представлено продолжение реформирования здравоохранения, она не понравилась нашим главным оппонентам - это исполняющая обязанности. Супрун, которая за три, по-моему, года продолжает, ну, будем так говорить, уничтожать стационарный уровень помощи", - сказал экс-министр.

Он добавил, что реформа Супрун фактически лишила простых людей оказания медицинской помощи в стационарах.

Как сообщали Українські Новини, увольнение министра Илли Емца рассматривалось без обсуждения и его речи. Емец был назначен на должность 4 марта.

Напомним, на сегодняшнем утреннем заседании Верховная Рада провалила голосование за бюджет на 2020 год.