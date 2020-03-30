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  • Наша команда не понравилась Супрун, - Емец прокомментировал свою отставку с должности главы Минздрава
30 марта 2020, понедельник, 21:37 161
Политика 2020-03-30T21:38:30+03:00
Українські Новини
Наша команда не понравилась Супрун, - Емец прокомментировал свою отставку с должности главы Минздрава

Наша команда не понравилась Супрун, - Емец прокомментировал свою отставку с должности главы Минздрава

Таня Войтюк
Верховная Рада, Минздрав, Максим Степанов, Ульяна Супрун, Илья Емец
Емец. Фото: t.me/mozofficial
Емец. Фото: t.me/mozofficial

В понедельник, 30 марта, Верховная Рада уволила Илью Емца c должности главы Министерства охраны здоровья и назначили на его место Максима Степанова. Отправленный сегодня в отставку экс-глава прокомментировал свое увольнение и обвинил в этом влияние Ульяны Супрун.

Об этом он заявил в коротком интервью "Громадське" сразу после голосования парламента за его отставку.

Емец сказал, что сам заявления об увольнении не писал.

"Я заявления не писал. Я думаю, основания такие: что нашей команде, ей было представлено продолжение реформирования здравоохранения, она не понравилась нашим главным оппонентам - это исполняющая обязанности. Супрун, которая за три, по-моему, года продолжает, ну, будем так говорить, уничтожать стационарный уровень помощи", - сказал экс-министр.

Он добавил, что реформа Супрун фактически лишила простых людей оказания медицинской помощи в стационарах.

Как сообщали Українські Новини, увольнение министра Илли Емца рассматривалось без обсуждения и его речи. Емец был назначен на должность 4 марта.

Напомним, на сегодняшнем утреннем заседании Верховная Рада провалила голосование за бюджет на 2020 год.

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