Украинский дипломат, первый секретарь отдела Среднего Востока и Южной Азии Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел Украины Виталий Заянчковский на протяжении нескольких недель осваивал специальный квалификационный курс для зарубежных посланников в Дипломатической академии Министерства иностранных дел Пакистана. Вместе с этим, чиновник убедился в значительных возможностях для дальнейшего расширения связей между Украиной и Исламской Республикой Пакистан. Об этом он поделился в интервью главному редактору ведущего информационного агентства страны DND Ага Икрару Харуну.

Виталий Заянчковский Фото: DND

"Прибыв из Киева в Пакистан, а это было зимой, которая в наших краях хоть и была в этом году довольно теплой, я все равно был удивлен возможностью попасть прямо в лето. Деревья зеленели и было множество распустившихся цветов. Исламабад оказался зеленым городом, и я сравнил его с Киевом, который так же считается одной из самых зеленых столиц Европы и мира. Чистый воздух, отсутствие трафика, просторные улицы, много зеленых зон. Все это обращает на себя внимание иностранца. Одним словом - современный город.

Теперь же могу поделиться своими впечатлениями по завершению своей командировки в эту замечательную страну. Считаю, что в первую очередь мы должны развивать отношения между людьми. И это может быть самый широкий спектр межгосударственного взаимодействия. Возьмем хотя бы обучение пакистанских студентов в Украине, а украинских - в пакистанских ВУЗах. На сколько я знаю, запрос на этот сегмент есть.

Безусловно, это и развитие туризма между нашими государствами. Украина и Пакистан туристические страны с большим потенциалом. В данный момент Украина принимает до 20 миллионов туристов в год. Пакистан же, насколько мне известно, принял за минувшие 12 месяцев около 2 миллиона иностранных визитеров, что конечно намного ниже возможностей этой великой южно-азиатской страны. И нам необходимо работать в этом направлении намного больше, пропагандируя туристические возможности и достопримечательности в Украине и ИРП. Это может быть и взаимный обмен туроператорами, которые проведут презентации в обеих странах, это могут быть и разносторонние рекламные кампании. Безусловно, есть такой потенциал и его нужно реализовывать.

Каждая область в Украине, так же, как и регионы в Пакистане, имеет свои особенные места и свои уникальные достопримечательности. Безусловно, наша столица Киев - это главное историческое место страны с историей более чем в полторы тысячи лет, это конечно Карпаты на западе страны. Карпатские горы, в отдельных своих районах напоминают Гималаи. Те, что я видели в Кашмире. Такие же зеленые и лесистые. Есть в обеих странах и моря. В Пакистане это Аравийское море, в Украине это Черное и Азов. В каждом регионе есть множество памятников старины и архитектуры.

До поездки в Пакистан, я много раз слышал об общих чертах пакистанского и украинского народов. И для меня оставался открытым вопрос, где находятся истоки этих единых черт.

Как мне кажется, это сходство проглядываются в элементах народной одежды, украшениях, некоторых схожих традициях, связанных с празднованиями. Это традиция писанкарства, традиция вышивки. Характерным для двух народов является и традиционное гостеприимство.

Во время визита в Карачи мне довелось посетить музей государственного банка, иначе его называют - Музей денег. Там удалось прикоснуться к истокам этого культурного наследия и просто увидеть путь, который дает возможность получить правильный ответ. На стенде, который рассказывает о развитии денег Пакистана, для меня было неожиданностью увидеть индоскифские экспонаты. Оказывается, было скифо-сарматское государство на территории Пакистана. В частности, это долина реки Инд, это Раджастан, Гуджарат и верхняя часть долины Ганга.

Интересно, то что это государство существовало с 55 года до Рождества Христова и вплоть до 405 года нашей эры. Возможно здесь и лежит ключ к пониманию определенной общности наших культур и традиций. Украина в своей истории так же имела период скифской государственности, сарматский период. Конечно, все это на уровне предположений. Ученые должны дать ответ на этот вопрос. А наши граждане - получить более широкие возможности воочию увидеть все это наследие как в Украине, так и в Пакистане".