На берег в украинских портах запретили сходить морякам-иностранцам

Пока в Украине 480 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, украинских морпортах членам экипажей иностранных судов, не являющимся гражданами Украины, запрещено покидать пределы пункта пропуска. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Бердянского морского порта.

"Бердянский порт работает в штатном режиме. Иностранным членам команды судна спускаться на берег запрещено. В морских портах Украины действует запрет покидать пределы пункта пропуска членам экипажей иностранных судов, которые не являются гражданами Украины", - сказано в сообщении.

Госпогранслужба приняла соответствующее решение во исполнение распоряжения Кабмина о запрете на пересечение границы Украины иностранными гражданами и лицами без гражданства. Оно усиливает внедреные санитарные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в портах.

Теперь пограничный контроль судов и идентификация лиц осуществляются пограничниками непосредственно у трапа судна. Также на борт иностранных судов допускается только обслуживающий персонал с обязательными средствами индивидуальной защиты.

Кабинет Министров обязал проходить самоизоляцию украинцев, которые вернулись из стран, где зафиксировано распространение коронавирусной инфекции.

Тем временем, полиция увеличила количество патрулей, проверяющих людей в самоизоляции.