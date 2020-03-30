На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну, - Сивохо о своем увольнении

Сергея Сивохо, которого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов уволил с должности своего советника, считает, что СНБО больше не интересна тема Донбасса.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства. СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию", - написал Сивохо.

Также он отметил, что будет и дальше помогать президенту Владимиру Зеленскому в вопросах установления мира на Донбассе и планирует продолжить осуществлять свой проект "Национальная платформа примирения".

"Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу! Мир нам", - написал Сивохо.

Пост Сергея Сивоха Фото:facebook.com/serge.bohlen

Как сообщали Українські Новини, 12 марта члены "Национального корпуса" сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства и толкнули Сергея Сивохо.

После чего Печерский районный суд Киева избрал личное обязательство Сергею Тамарину и Юрию Капле, двум подозреваемым в срыве презентации Национальной платформы примирения и единства и нападении на Сивохо.