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27 марта 2020, пятница, 16:20 269
Силовые структуры 2020-03-27T17:00:01+02:00
Українські Новини
В Украину пытались ввезти поддельные экспресс-тесты на коронавирус

В Украину пытались ввезти поддельные экспресс-тесты на коронавирус

Кира Молчанова
СБУ, Контрабанда, Онкология, медицинские маски
Маска. Фото: Pixabay
Маска. Фото: Pixabay

Служба безопасности Украины пресекла контрабанду поддельных экспресс-тестов для диагностики коронавируса и препаратов онкологической группы на сумму почти 1 млн гривен в Киеве, а до этого — пресекла попытку вывоза из страны почти 40 тыс. медицинских халатов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Работники Главного управления по борьбе с коррупцией и преступностью СБУ блокировали деятельность организованной группы, которая ввозила в нашу страну некачественные лекарства и поддельные экспресс тесты для диагностики COVID-19", - говорится в нем.

Отмечается, что онкопрепараты и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой.

Указывается, что такая транспортировка не позволяет соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья граждан.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации через Интернет, лично клиентам.

Указано, что они хранили продукцию в антисанитарных условиях в подвальном помещении в столице.

Во время следственных действий по месту хранения контрабандного товара правоохранители изъяли лекарства и тесты на сумму почти 1 млн гривен.

Проводятся неотложные следственные действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности и привлечения их к уголовной ответственности.

Фото: пресс-служба СБУФото: пресс-служба СБУ

Как сообщали Українські Новини, контрабанду 50 тыс. респираторных масок задержали на границе с Польшей.

Также правоохранители арестовали контрабанду 1,5 тонны медицинских масок в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).

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