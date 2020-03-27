В Украину пытались ввезти поддельные экспресс-тесты на коронавирус

Служба безопасности Украины пресекла контрабанду поддельных экспресс-тестов для диагностики коронавируса и препаратов онкологической группы на сумму почти 1 млн гривен в Киеве, а до этого — пресекла попытку вывоза из страны почти 40 тыс. медицинских халатов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Работники Главного управления по борьбе с коррупцией и преступностью СБУ блокировали деятельность организованной группы, которая ввозила в нашу страну некачественные лекарства и поддельные экспресс тесты для диагностики COVID-19", - говорится в нем.

Отмечается, что онкопрепараты и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой.

Указывается, что такая транспортировка не позволяет соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья граждан.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации через Интернет, лично клиентам.

Указано, что они хранили продукцию в антисанитарных условиях в подвальном помещении в столице.

Во время следственных действий по месту хранения контрабандного товара правоохранители изъяли лекарства и тесты на сумму почти 1 млн гривен.

Проводятся неотложные следственные действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности и привлечения их к уголовной ответственности.

Фото: пресс-служба СБУ

Как сообщали Українські Новини, контрабанду 50 тыс. респираторных масок задержали на границе с Польшей.

Также правоохранители арестовали контрабанду 1,5 тонны медицинских масок в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).