Рада продлила право предоставления услуг по питанию военных по договорам-2019

Верховная Рада продлила право предоставления услуг по питанию военнослужащих в 2020 году по договорам 2019 года в товремя, как ввели штрафы за наценку в 1,2 раза на продукты.

За принятие законопроекта №3254 за основу проголосовали 300 депутатов при минимально необходимых 226, в целом – 302 депутатов, передают Українські Новини.

Таким образом, предлагается внести изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

Законопроектом предлагается разрешить Министерству обороны и Министерству внутренних дел продлить до 31 декабря 2020 года срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году.

Кроме этого, Минобороны намерено обратиться в правоохранительные органы для выяснения причин отказа от предоставления услуг победителем конкурса.

Срок действия договора 2019 года закончился 21 марта 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Минобороны ообещало, что в 2020 году все воинские части перейдут на систему питания по каталогу.

В прошлом году за нарушения по закупкам питания военных АМКУ оштрафовала 22 компании.