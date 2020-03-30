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30 марта 2020, понедельник, 15:51 59
Верховная Рада и партии 2020-03-30T16:00:10+03:00
Українські Новини
Рада продлила право предоставления услуг по питанию военных по договорам-2019

Рада продлила право предоставления услуг по питанию военных по договорам-2019

Ярина Вацяк
Верховная Рада, Армия, Минобороны, Питание военнослужащих, закупка продуктов
Внеочередное заседание 30 марта 2020, Верховная Рада. Скриншот трансляции
Внеочередное заседание 30 марта 2020, Верховная Рада. Скриншот трансляции

Верховная Рада продлила право предоставления услуг по питанию военнослужащих в 2020 году по договорам 2019 года в товремя, как ввели штрафы за наценку в 1,2 раза на продукты.

За принятие законопроекта №3254 за основу проголосовали 300 депутатов при минимально необходимых 226, в целом – 302 депутатов, передают Українські Новини.

Таким образом, предлагается внести изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

Законопроектом предлагается разрешить Министерству обороны и Министерству внутренних дел продлить до 31 декабря 2020 года срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году.

Кроме этого, Минобороны намерено обратиться в правоохранительные органы для выяснения причин отказа от предоставления услуг победителем конкурса.

Срок действия договора 2019 года закончился 21 марта 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Минобороны ообещало, что в 2020 году все воинские части перейдут на систему питания по каталогу.

В прошлом году за нарушения по закупкам питания военных АМКУ оштрафовала 22 компании.

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