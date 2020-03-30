Не зарегистриованные, но не опасные. Рада разрешила применять ранее не разрешенные дезинфекторы

Вместе с незарегистрированными в Украине лекарственными средствами во время эпидемии коронавируса можно применять незарегистрированные, но не опасные для здоровья человека, дезинфицирующие средства.

За принятие законопроекта №3275 в целом проголосовали 312 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Рада разрешила временно, на время действия карантина, установленного Кабинетом Министров в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и с целью обеспечения производства дезинфекционных средств производство дезинфицирующих средств (3808 94 90 00 согласно УКТВЭД) без их государственной регистрации в установленном законодательством порядке при условии отсутствия в таких дезинфицирующих средствах действующих веществ, опасных для здоровья человека.

Также Рада разрешила применение таких дезинфицирующих средств.

Как сообщали Українські Новини, Рада провалила голосование за бюджет 2020.

Однако в Киеве по-прежнему дефицит масок. Из можно купить в интернете, но дорого.

По словам Кличко, в сеть аптек "Фармация" в Киеве поступила первая партия 25 тысяч марлевых защитных масок.