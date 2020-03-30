За сутки поступило 298 сообщений о подозрении на коронавирус: карта распространения

В то время, как в Украине подтвердили 480 случаев коронавируса COVID-19, 29 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 298 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на утро 30 марта в Центр общественного здоровья поступило 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 2 264 сообщения о подозрении на COVID-19", - сказано в нем.

Всего с начала проведения исследований обнаружено 480 случаев инфицирования, 11 человек умерли, 6 выздоровели.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Україніські Новини, на вечер 29 марта в Украине было 475 случаев заболевания.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.