За сутки поступило 298 сообщений о подозрении на коронавирус: карта распространения

В то время, как в Украине подтвердили 480 случаев коронавируса COVID-19, 29 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 298 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини. "По состоянию на утро 30 марта в Центр общественного здоровья поступило 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 2 264 сообщения о подозрении на COVID-19", - сказано в нем. Всего с начала проведения исследований обнаружено 480 случаев инфицирования, 11 человек умерли, 6 выздоровели. В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%. Как сообщали Україніські Новини, на вечер 29 марта в Украине было 475 случаев заболевания. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.