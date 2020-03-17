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17 марта 2020, вторник, 17:38 1129
Экономика 2020-03-17T17:50:40+02:00
Українські Новини
Главой Минэнерго впервые может стать женщина

Главой Минэнерго впервые может стать женщина

Юрий Дощатов
Ольга Буславец, Офис Президента Украины, Минэкоэнерго
Ольга Буславец Фото: facebook.com minenergou
Ольга Буславец Фото: facebook.com minenergou

Новым министром энергетики планируется назначить Ольгу Буславец, которая до недавнего времени занимала пост директора департамента энергетических рынков Минэкоэнерго, с этой должности она была уволена 20 февраля.

Об этом Українським новинам сообщил источник, знакомый с процессом поиска нового главы Минэнерго.

"Основным кандидатом на назначение является Ольга Буславец", - отметил собеседник.

По информации агентства, еще одним кандидатом на пост министра был временно исполняющий обязанности министра енергетики Виталий Шубин.

Его кандидатуру поддерживали в Офисе Президента, в частности, сам глава ОП Андрей Ермак.

Однако, по информации агентства, против Шубина был премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он предложил кандидатуру Буславец, которая в итоге и была одобрена главой ОП.

Ранее среди кандидатов были: бывший министр енергетики Иван Плачков и бывший вице-премьер Олег Дубина.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил генпрокурором Венедиктову.

 

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