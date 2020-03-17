Главой Минэнерго впервые может стать женщина

Новым министром энергетики планируется назначить Ольгу Буславец, которая до недавнего времени занимала пост директора департамента энергетических рынков Минэкоэнерго, с этой должности она была уволена 20 февраля. Об этом Українським новинам сообщил источник, знакомый с процессом поиска нового главы Минэнерго. "Основным кандидатом на назначение является Ольга Буславец", - отметил собеседник. По информации агентства, еще одним кандидатом на пост министра был временно исполняющий обязанности министра енергетики Виталий Шубин. Его кандидатуру поддерживали в Офисе Президента, в частности, сам глава ОП Андрей Ермак. Однако, по информации агентства, против Шубина был премьер-министр Денис Шмыгаль. Он предложил кандидатуру Буславец, которая в итоге и была одобрена главой ОП. Ранее среди кандидатов были: бывший министр енергетики Иван Плачков и бывший вице-премьер Олег Дубина. Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил генпрокурором Венедиктову.