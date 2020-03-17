Главой Минэнерго впервые может стать женщина

Новым министром энергетики планируется назначить Ольгу Буславец, которая до недавнего времени занимала пост директора департамента энергетических рынков Минэкоэнерго, с этой должности она была уволена 20 февраля.

Об этом Українським новинам сообщил источник, знакомый с процессом поиска нового главы Минэнерго.

"Основным кандидатом на назначение является Ольга Буславец", - отметил собеседник.

По информации агентства, еще одним кандидатом на пост министра был временно исполняющий обязанности министра енергетики Виталий Шубин.

Его кандидатуру поддерживали в Офисе Президента, в частности, сам глава ОП Андрей Ермак.

Однако, по информации агентства, против Шубина был премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он предложил кандидатуру Буславец, которая в итоге и была одобрена главой ОП.

Ранее среди кандидатов были: бывший министр енергетики Иван Плачков и бывший вице-премьер Олег Дубина.

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