У Тельцов возможен упадок сил, а Скорпионам не следует наедаться перед сном — гороскоп здоровья на понедельник

И за физическим, и за психическим здоровьем необходимо следить ежедневно. Астрологи светуют прислушиваться к звездам, чтобы знать, на что следует обратить внимание. О том, что звезды советуют всем знакам зодиака на понедельник, 30 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

У Овнов в понедельник благоприятный день для занятий танцами или фитнесом. Это поможет привести мышцы в тонус и поднимет настроение.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В понедельник Тельцы будут зависимы от погоды. Звезды не советуют планировать много дел на этот день, ведь представителям этого знака может не хватить сил и энергии.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам звезды советуют одеваться по погоде в этот день, особенно если недавно перенесли простудное заболевание. Также следует поддерживать свой иммунитет, ведь есть риск повторного возникновения простуды.

Рак (21 июня – 22 июля)

В понедельник Раки будут чувствовать себя хорошо. Вероятно, это следствие изменений в распорядке дня или новых полезных привычек. Звезды советуют не останавливаться и продолжать поддерживать свой организм.

Лев (23 июля – 22 августа)

Тем Львам, у которых есть кожные заболевания, звезды советуют заняться их лечением именно в понедельник. В этот день лечение принесет очень хороший результат.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девам звезды не советуют злоупотреблять физическими нагрузками в понедельник. Легкая разминка и небольшая зарядка помогут чувствовать себя лучше, но к более серьезным физическим нагрузкам организм Дев не будет готов в этот день.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов в понедельник возможны головные боли, тошнота и легкое недомогание, потому звезды советуют отложить часть дел на другой день.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам не наедаться перед сном. Если вечером очень сильно захотите есть, то лучше просто выпить стакан кефира. Иначе на утро возможны проблемы с работой желудка.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Для того, чтобы улучшить самочувствие, звезды советуют Стельцам заняться общеукрепляющими процедурами. В понедельник они принесут наибольшую пользу организму.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды уверяют, что самочувствие Козерогов будет зависеть от их настроения. Потому представителям этого знака следует думать только о хорошем и окружить себя позитивными людьми.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В понедельник звезды не советуют Водолеям заниматься самолечением. Это приведет только к ухудшению самочувствия. Лучше обратитесь к врачу, если что-то беспокоит.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам обратить внимание на свой образ жизни. Если он далек от идеального, то это срочно нужно менять. Иначе неправильный образ жизни может привести к проблемам со здоровьем.

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