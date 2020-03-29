У Тельцов будет продуктивный день, а Девами могут манипулировать — гороскоп на воскресенье

Воскресенье для многих знаков зодиака пройдет продуктивнее, чем суббота. Подробнее о том, какие изменения приготовили всем знакам зодиака на воскресенье, 29 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем у больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В воскресенье Овнов ждут мелкие неприятности. Но звезды уверяют, что Овны смогут со всем справиться.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцов ждет продуктивный день. Звезды уверяют, что представители этого знака смогут справиться со всем, что задумали.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам не планировать много дел на воскресенье, а посвятить день отдыху и набраться сил. В ближайшее время у представителей этого знака для отдыха просто не будет времени.

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день Ракам не следует принимать важные решения. В силу своей рассеянности представители этого знака могут упустить много важных моментов.

Лев (23 июля – 22 августа)

У Львов неудачный день для того, чтобы строить планы на будущее. Также не следует рассказывать кому-то свои тайны. Иначе они станут хорошим поводом для сплетен окружающих.

Дева (23 августа – 22 сентября)

У Дев не лучший день для деловых бесед, встреч и консультаций. Представители этого знака могут стать жертвой манипуляции и дезинформации.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весов ждет хороший и легкий день. Звезды советуют посвятить его отдыху и общению с семьей и друзьями.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У Скорпионов возможны недоразумения с кем-то близких. Звезды советуют не нападь сразу на них с кулаками, а сперва все выяснить и разобраться.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В воскресенье Стрельцам не следует давать обещания, если они чувствуют, что не смогут все сделать. Выше головы не прыгнешь.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды советуют Козерогам не пытаться убедить кого-то в правильности своих решений. Представители этого знака просто потеряют время.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В воскресенье перед Водолеями откроется много новых возможностей. Звезды не советуют их упускать.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день у Рыб возможны проблемы с коммуникацией с окружающими. Возможны даже конфликты. Если хотете избежать этого, то в воскресенье лучше минимизировать контакты.

Как сообщали Українські Новини, некоторым знакам зодиака следует уделить внимание своему здоровью.

Ранее сообщалось о том, что в Украину идет новая волна холодов.