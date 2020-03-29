Киев и Тернопольщина лидируют: где в Украине очаги инфицирования Covid-19

За последние сутки, когда в Украине зафиксировали 109 новых случаев коронавируса, а всего уже 418 зараженных, в стране не осталось ни одной области, где не было бы зарегистрировано случаев коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье.

"У нас появились первые случаи в Кировоградской области, поэтому по факту не было ни одной области, в которой не было зарегистрированных случаев коронавирусной болезни," - сказал он.

По его словам, больше всего случаев за минувшие сутки зарегистрировано в Черкасской области - 43 случая. С начала эпидемии больше всего случаев зарегистрировано в Киеве - 82 случая, и в Тернопольской области - 57 случаев.

По его словам, всего в Украине 9 летальных случаев, один за минувшие сутки в Ровенской области. Тех, кто выздоровел, остается 5.

"Если рассматривать возрастную структуру заболевших за минувшие сутки, то больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет - 22% от всех заболевших. Если взять по общему распределения, самая большая возрастная группа - это люди в возрасте от 31 до 60 лет. На них приходится 65% от всех инфицированных. Есть и случаи среди детей до 10 лет - 5,4% случаев", - сообщил чиновник.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українські Новини, 28 марта, Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.

Тем временем, в Монастыриском районе Тернопольской области количество инфицированных коронавирусом возросло до 44 человек, из них 24 врача.