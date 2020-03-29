На Тернопольщине возросло количество инфицированных коронавирусом

В то ыремя, как в Украине число смертей от Covid-19 возросло до 8, в Монастыриском районе Тернопольской области количество инфицированных коронавирусом возросло до 44 человек.

Об этом сообщил заместитель главы Монастыриской РГА Павел Дронь в Facebook

По информации Дроня, по состоянию на 8 утра среди инфицированных - 4 ребенка, двое госслужащих, один священник и один заведующий детсадом.

Количество медиков среди инфицированных них не изменилось с вечера 28 марта и составляет 24 человека. Среди них - 7 врачей, 11 медсестер, 6 младших медсестер.

Больше всего - 26 - инфицированных зафиксировано в г.Монастыриска, седьмой с.Швейков, 4 (1 случай - летальный) - в с.Ковалевка, по два случая - в с.Горишня Слободка и Долишняя Слободка, по одному - в с. Бертники, с. Чехов и с.Гончаровка.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Тернопольской области у 21 медработника обнаружили коронавирус. А позже коронавирусом заразились еще трое медиков. По состоянию на 18:00 28 марта в области был подтвержден 41 случай заражения COVID-19. Дома на самоизоляции находятся 29 человек, состояние их легкое.