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29 марта 2020, воскресенье, 09:25 91 Карта
Медицина 2020-03-29T09:25:27+03:00
Українські Новини
На Тернопольщине возросло количество инфицированных коронавирусом

На Тернопольщине возросло количество инфицированных коронавирусом

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, коронавирус в Тернополе
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

В то ыремя, как в Украине число смертей от Covid-19 возросло до 8, в Монастыриском районе Тернопольской области количество инфицированных коронавирусом возросло до 44 человек.

Об этом сообщил заместитель главы Монастыриской РГА Павел Дронь в Facebook

По информации Дроня, по состоянию на 8 утра среди инфицированных - 4 ребенка, двое госслужащих, один священник и один заведующий детсадом.

Количество медиков среди инфицированных них не изменилось с вечера 28 марта и составляет 24 человека. Среди них - 7 врачей, 11 медсестер, 6 младших медсестер.

Больше всего - 26 - инфицированных зафиксировано в г.Монастыриска, седьмой с.Швейков, 4 (1 случай - летальный) - в с.Ковалевка, по два случая - в с.Горишня Слободка и Долишняя Слободка, по одному - в с. Бертники, с. Чехов и с.Гончаровка.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Тернопольской области у 21 медработника обнаружили коронавирус. А позже коронавирусом заразились еще трое медиков. По состоянию на 18:00 28 марта в области был подтвержден 41 случай заражения COVID-19. Дома на самоизоляции находятся 29 человек, состояние их легкое. 

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