Ракам следует избегать стрессов, а у Дев будет хороший день — гороскоп на субботу

Суббота для многих знаков зодиака пройдет не так активно, как пятница. Но звезды уверяют, что кому-то придется и попотеть. Подробнее об астрологическом прогнозе для всех знаков зодиака на субботу, 28 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем у больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день звезды советуют Овнам хорошо отдохнуть и набраться сил, ведь звезды приготовили много изменений для представителей этого знака в ближайшем будущем и времени на отдых совсем не будет.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцов ждет хороший день. Звезды уверяют, что можно смело отбросить все тревоги и просто наслаждаться каждым моментом.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В субботу Близнецы смело могут валяться в кровати до обеда. Звезды уверяют, что день будет не богат на события.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды советуют Ракам избегать стрессов и конфликтов в этот день. Даже мелкая ссора в субботу может привести к серьезному срыву.

Лев (23 июля – 22 августа)

Семья и друзья будут нуждаться во Львах в этот день. Звезды советуют не отказывать им во внимании и помощи.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды уверяют, что суббота у Дев пройдет хорошо. Для того, чтобы обрести счастье в этот день, Девам нужно будет просто захотеть.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В субботу звезды советуют Весам прислушиваться к своей интуиции. В трудных моментах она подскажет, как следует поступить.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В субботу Скорпионам покажется, что кто-то из близких стал хуже к ним относиться, что появился холод в отношениях. Но звезды уверяют, что Скорпионы просто накручивают себя.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы смогут даже горы свернуть, если не будут лениться. Звезды уверяют, что лень будет самой большой проблемой представителей этого знака в этот день.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В субботу Козерогам следует довериться судьбе и просто плыть по течению. Звезды уверяют, что у представителей этого знака будет хороший день.

Водолей (20 января – 18 февраля)

У Водолеев в субботу может появиться возможность немного подзаработать. Звезды советуют смотреть в оба, чтобы не пропустить ее.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды уверяют, что Рыбы в субботу могут позволить себе немного больше, чем обычно. Плохих последствий такое решение иметь не будет.

Как сообщали Українські Новини, некоторым знакам зодиака следует обратить внимание на свое здоровье.

Также весення погода вернется в Украину только в начале апреля.