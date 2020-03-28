подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • У Овнов возможны проблемы со зрением, а Ракам не следует заниматься самолечением — гороскоп здоровья на воскресенье
28 марта 2020, суббота, 21:04 5
Lifestyle 2020-03-28T21:52:04+02:00
Українські Новини
У Овнов возможны проблемы со зрением, а Ракам не следует заниматься самолечением — гороскоп здоровья на воскре

У Овнов возможны проблемы со зрением, а Ракам не следует заниматься самолечением — гороскоп здоровья на воскресенье

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, Гороскоп здоровья
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Ежедневно необходимо заботиться о своем здоровье. И о физическом, и о психическом. Подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака на воскресенье, 29 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

У Овнов могут возникнуть проблемы со зрением. Звезды не советуют перенапрягать его в этот день. Лучше всего ограничить время за компьютером или телефоном.

Телец (20 апреля – 20 мая)

У Тельцов в воскресенье возможны скачки давления. Это может привети к плохому самочувствию. Звезды советуют не планировать много дел на этот день, а больше отдыхать.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам звезды не советуют проводить много времени за компьютером или телефоном. Это может привести к проблемам с глазами и головным болям.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам в воскресенье не следует заниматься самолечением. Это может только ухудшить положение. Если что-то беспокоит, то сразу обращайтесь к врачу.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам в воскресенье полезно будет провести разгрузочный день. Но звезды напоминают, что если ощутите ухудшение самочувствия, то не стоит себя истязать.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В воскресенье Девам звезды советуют исключить из рациона копчености и жирную пищу, ведь это может сильно ухудшить процесс пищеварения.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы в воскресенье могут отравиться некачественной или несвежей пищей. Звезды советуют тщательно проверять еду, которую едите.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам добавить в рацион больше свежих овощей и фруктов. Это поможет насытить организм необходимыми витаминами и улучшить самочувствие.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам хорошо отдохнуть в воскресенье. Желательно в тишине и покое. Это поможет привести нервную систему в порядок и убрать чувство тревожности.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день у Козерогов есть риск повышения артериального давления и обострения проблем с сердцем на фоне стрессов. Звезды советуют не поддаваться суете и избегать нервного перенапряжения.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды не советуют Водолеям увлекаться напитками, которые содержат кофеин. Иначе у представителей могут возникнуть проблемы со сном.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У Рыб высок риск травмироваться. Звезды советуют не забывать об осторожности. 

Как сообщали Українські Новини, тепло вернется в Украину только в начале апреля.

Ранее сообщалось о том, какие продукты могут укрепить организм и повысить иммунитет.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день Гороскоп здоровья

Ракам следует избегать стрессов, а у Дев будет хо...
Овнам следует следить за питанием, а у Стрельцов в...
Львов могут втянуть в конфликт, а Весов ждет плодо...
Девы будут полны сил, а у Стрельцов возможны пробл...
В Суммах запретили выходить на улицу без крайней необходимости
В Украине число смертей от Covid-19 возросло до 8, инфицированы 311 человек
Новости
В Тернопольской области коронавирусом заразились еще трое медиков 21:54
Кандидат на должность министра энергетики "продвигала" в Кабмине скидку на газ для Ахметова, - "Наші гроші" 21:29
Майское тепло порадует украинцев, но ночные заморозки не отступят: прогноз погоды на 29 марта 21:00
Черновицкая ОГА хочет ввести особый режим въезда и выезда из области 20:35
Схемы Кучера-Кудрявцева работают даже после "ликвидации" ГАСИ, - СМИ 20:10
больше новостей
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Аптечка. Фото: pixabay.com
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса 14:55 Инфографика
"Новая почта" вводит бесконтактную доставку 05:55
На Донбассе боевики продолжают применять запрещенное оружие 09:17
"Коронавирусную" тысячу пенсионеры получат в апреле: как вырастут пенсии в Украине весной 05:40 Инфографика
больше новостей
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Аптечка. Фото: pixabay.com
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса 14:55 Инфографика
Наев снова стал командующим ООС 14:08
Что брать с собой в больницу: список необходимых вещей и лекарств 06:30
Аваков призвал не бояться переворота: мы его победим в пользу народа 15:17
больше новостей
Наев снова стал командующим ООС
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok