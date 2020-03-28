У Овнов возможны проблемы со зрением, а Ракам не следует заниматься самолечением — гороскоп здоровья на воскресенье

У Овнов возможны проблемы со зрением, а Ракам не следует заниматься самолечением — гороскоп здоровья на воскре

Ежедневно необходимо заботиться о своем здоровье. И о физическом, и о психическом. Подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака на воскресенье, 29 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

У Овнов могут возникнуть проблемы со зрением. Звезды не советуют перенапрягать его в этот день. Лучше всего ограничить время за компьютером или телефоном.

Телец (20 апреля – 20 мая)

У Тельцов в воскресенье возможны скачки давления. Это может привети к плохому самочувствию. Звезды советуют не планировать много дел на этот день, а больше отдыхать.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам звезды не советуют проводить много времени за компьютером или телефоном. Это может привести к проблемам с глазами и головным болям.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам в воскресенье не следует заниматься самолечением. Это может только ухудшить положение. Если что-то беспокоит, то сразу обращайтесь к врачу.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам в воскресенье полезно будет провести разгрузочный день. Но звезды напоминают, что если ощутите ухудшение самочувствия, то не стоит себя истязать.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В воскресенье Девам звезды советуют исключить из рациона копчености и жирную пищу, ведь это может сильно ухудшить процесс пищеварения.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы в воскресенье могут отравиться некачественной или несвежей пищей. Звезды советуют тщательно проверять еду, которую едите.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам добавить в рацион больше свежих овощей и фруктов. Это поможет насытить организм необходимыми витаминами и улучшить самочувствие.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам хорошо отдохнуть в воскресенье. Желательно в тишине и покое. Это поможет привести нервную систему в порядок и убрать чувство тревожности.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день у Козерогов есть риск повышения артериального давления и обострения проблем с сердцем на фоне стрессов. Звезды советуют не поддаваться суете и избегать нервного перенапряжения.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды не советуют Водолеям увлекаться напитками, которые содержат кофеин. Иначе у представителей могут возникнуть проблемы со сном.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У Рыб высок риск травмироваться. Звезды советуют не забывать об осторожности.

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