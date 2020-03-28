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28 марта 2020, суббота, 21:00 48
Общество 2020-03-28T21:00:01+02:00
Українські Новини
Майское тепло порадует украинцев, но ночные заморозки не отступят: прогноз погоды на 29 марта

Майское тепло порадует украинцев, но ночные заморозки не отступят: прогноз погоды на 29 марта

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Кот. Фото: mignews.com.ua
Кот. Фото: mignews.com.ua

29 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +12…+18 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь, температура ночью -2…-7 градусов, днем +1…+6 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +13…+15 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +13…+15 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +13…+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +13…+18 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +12…+17 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+2 градуса, днем +14…+19 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +13…+15 градусов.

Как сообщали Українські Новини,  синоптик прогнозирует новые аномалии летом-2020

Ранее синоптик дала прогноз до конца марта.

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