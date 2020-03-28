Майское тепло порадует украинцев, но ночные заморозки не отступят: прогноз погоды на 29 марта

29 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +14…+16 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +12…+18 градусов. В Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью -2…-7 градусов, днем +1…+6 градусов. В Моршине ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +13…+15 градусов. В Трускавце ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +13…+15 градусов. В Сваляве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +15…+17 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +13…+18 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +13…+18 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +12…+17 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+2 градуса, днем +14…+19 градусов. В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +11…+16 градусов. В Ялте ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +13…+15 градусов. Как сообщали Українські Новини, синоптик прогнозирует новые аномалии летом-2020. Ранее синоптик дала прогноз до конца марта.