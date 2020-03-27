Львов могут втянуть в конфликт, а Весов ждет плодотворный день — гороскоп на пятницу

Пятница для представителей всех знаков зодиака пройдет также активно, как и четверг. Подробнее о том, какие изменения приготовили звезды всем знакам зодиака на пятницу, 27 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем у больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В пятницу Овны не смогут быстро реагировать на присходящее. На фоне этого возможны ссоры с окружающими.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцы могут оказаться на грани нервного срыва. Для того, чтобы избежать этого, Тельцам не стоит забывать об отдыхе, а также следует избегать стрессов.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам приготовиться к тому, что некоторые вещи в этот день не будут получаться с первого раза. Для успешного завершения нескольких дел может понадобиться несколько попыток.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки в пятницу будут руководствоваться больше эмоциями, чем разумом. Но звезды советуют отодвинуть эмоции на задний план в особо важных делах. Иначе есть риск возникновения проблем.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львов в пятницу могут втянуть в конфликт, к которому представители этого знака зодиака не имеют никакого отношения. Звезды советуют отпираться изо всех сил, ведь ни к чему хорошему это не приведет.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В пятницу у Дев появится склонность усложнять себе жизнь. Звезды советуют смотреть на все проще и скозь призму юмора. Ведь у Дев не предвидится серьезных проблем в ближайшем будущем.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весов ждет плодотворный и тяжелый день. Отдохнуть удастся только поздним вечером.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды уверяют, что успех Скорпионам принесут контакты со Близнецами, Львами и Водолеями. С другими знаками зодиака в этот день лучше не связываться. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Пятница принесет множество перемен для Стрельцов. Звезды советуют не сопротивляться этому, ведь перемены будут к лучшему.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды не советуют Козерогам рассказывать кому-либо свои тайны. В этот день большая часть тайного можеть стать явной.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В пятницу звезды не советуют Водолеям подшучивать над окружающими. Есть риск, что шутки представителей этого знака могут привести к ссорам, ведь не все смогут правильно понять посыл Водолеев.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У Рыб в пятницу могут возникнуть неприятности с кем-то из близких. Но звезды не советуют сильно обижаться на них. Это все из-за нервного перенапряжения

Как сообщали Українські Новини, представителям некоторых знаков зодиака необходимо обратить внимание на свое самочувствие.

Также весеннее тепло в Украину вернется только в начале апреля.