Львов могут втянуть в конфликт, а Весов ждет плодотворный день — гороскоп на пятницу

Пятница для представителей всех знаков зодиака пройдет также активно, как и четверг. Подробнее о том, какие изменения приготовили звезды всем знакам зодиака на пятницу, 27 марта, расскажут Українські Новини. Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем у больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу. Овен (21 марта – 19 апреля) В пятницу Овны не смогут быстро реагировать на присходящее. На фоне этого возможны ссоры с окружающими. Телец (20 апреля – 20 мая) В этот день Тельцы могут оказаться на грани нервного срыва. Для того, чтобы избежать этого, Тельцам не стоит забывать об отдыхе, а также следует избегать стрессов. Близнецы (21 мая – 20 июня) Звезды советуют Близнецам приготовиться к тому, что некоторые вещи в этот день не будут получаться с первого раза. Для успешного завершения нескольких дел может понадобиться несколько попыток. Рак (21 июня – 22 июля) Раки в пятницу будут руководствоваться больше эмоциями, чем разумом. Но звезды советуют отодвинуть эмоции на задний план в особо важных делах. Иначе есть риск возникновения проблем. Лев (23 июля – 22 августа) Львов в пятницу могут втянуть в конфликт, к которому представители этого знака зодиака не имеют никакого отношения. Звезды советуют отпираться изо всех сил, ведь ни к чему хорошему это не приведет. Дева (23 августа – 22 сентября) В пятницу у Дев появится склонность усложнять себе жизнь. Звезды советуют смотреть на все проще и скозь призму юмора. Ведь у Дев не предвидится серьезных проблем в ближайшем будущем. Весы (23 сентября – 22 октября) Весов ждет плодотворный и тяжелый день. Отдохнуть удастся только поздним вечером. Скорпион (23 октября – 21 ноября) Звезды уверяют, что успех Скорпионам принесут контакты со Близнецами, Львами и Водолеями. С другими знаками зодиака в этот день лучше не связываться. Ничего хорошего из этого не выйдет. Стрелец (22 ноября – 21 декабря) Пятница принесет множество перемен для Стрельцов. Звезды советуют не сопротивляться этому, ведь перемены будут к лучшему. Козерог (22 декабря – 19 января) Звезды не советуют Козерогам рассказывать кому-либо свои тайны. В этот день большая часть тайного можеть стать явной. Водолей (20 января – 18 февраля) В пятницу звезды не советуют Водолеям подшучивать над окружающими. Есть риск, что шутки представителей этого знака могут привести к ссорам, ведь не все смогут правильно понять посыл Водолеев. Рыбы (19 февраля – 20 марта) У Рыб в пятницу могут возникнуть неприятности с кем-то из близких. Но звезды не советуют сильно обижаться на них. Это все из-за нервного перенапряжения Как сообщали Українські Новини, представителям некоторых знаков зодиака необходимо обратить внимание на свое самочувствие. Также весеннее тепло в Украину вернется только в начале апреля.