Овнам следует следить за питанием, а у Стрельцов возможна аллергия — гороскоп здоровья на субботу

Приход весеннего тепла синоптики обещают не ранее начала апреля. Астрологи уверяют, что в этот период некоторые знаки могут ощущать упадок сил и вялость. Подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака на субботу, 28 марта, расскажут Українські Новини. Овен (21 марта – 19 апреля) В субботу Овнам не следует употреблять очень много жирной, жареной и мучной еды. Есть риск набрать пару лишних килограмм. Звезды советуют есть маленькими порциями и часто, также следует исключить вредную пищу из рациона. Это поможет избежать набора веса. Телец (20 апреля – 20 мая) Тельцам звезды советуют уделить внимание своей физической подготовке. Даже легкая тренировка поможет улучшить настроение, и самочувствие. Близнецы (21 мая – 20 июня) В субботу Близнецы будут хорошо себя чувствовать. Но звезды не советуют сильно себя нагружать, иначе от хорошего самочувствия ничего не останется. Рак (21 июня – 22 июля) Раки в субботу будут полны сил и энергии. Но звезды советуют тратить энергию с умом. Не стоит нагружать себя больше, чем обычно. Лев (23 июля – 22 августа) В субботу Львы могут столкнуться с болезнями, которые, казалось бы, давно уже вылечены. Звезды советуют иметь при себе средства, которые смогут улучшить состояние. Дева (23 августа – 22 сентября) Звезды уверяют, что залогом хорошего самочувствия для Дев в этот день станут полноценный сон и правильное питание. Весы (23 сентября – 22 октября) У Весов в этот день высок риск травматизма. Звезды советуют Весам быть аккуратнее и делать все по правилам. Скорпион (23 октября – 21 ноября) Звезды советуют Скорпионам отдохнуть от текущих проблем и переключиться на что-то позитивное. Это поможет привести нервную систему в порядок. Стрелец (22 ноября – 21 декабря) У Стрельцов в субботу может появиться аллергия. Звезды советуют иметь при себе средство, которое поможет облегчить состояние. Козерог (22 декабря – 19 января) У Козерогов есть риск подхватить простуду. Звезды советуют заняться профилактикой простудных заболеваний, чтобы избежать этого. Водолей (20 января – 18 февраля) В субботу Водолеям не следует допускать переутомления. В этот день оно очень негативно скажется на самочувствии. Рыбы (19 февраля – 20 марта) У Рыб в этот день возможны приступы страха за свое здоровье. Но звезды уверяют, что никаких поводов для страха нет. Как сообщали Українські Новини, Ульяна Супрун рассказала, что постояно сидеть в квартире - опасно для здоровья. Ранее сообщалось о пяти продуктах, которые повышают иммунитет.