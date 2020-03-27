Овнам следует следить за питанием, а у Стрельцов возможна аллергия — гороскоп здоровья на субботу

Приход весеннего тепла синоптики обещают не ранее начала апреля. Астрологи уверяют, что в этот период некоторые знаки могут ощущать упадок сил и вялость. Подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака на субботу, 28 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В субботу Овнам не следует употреблять очень много жирной, жареной и мучной еды. Есть риск набрать пару лишних килограмм. Звезды советуют есть маленькими порциями и часто, также следует исключить вредную пищу из рациона. Это поможет избежать набора веса.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам звезды советуют уделить внимание своей физической подготовке. Даже легкая тренировка поможет улучшить настроение, и самочувствие.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В субботу Близнецы будут хорошо себя чувствовать. Но звезды не советуют сильно себя нагружать, иначе от хорошего самочувствия ничего не останется.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки в субботу будут полны сил и энергии. Но звезды советуют тратить энергию с умом. Не стоит нагружать себя больше, чем обычно.

Лев (23 июля – 22 августа)

В субботу Львы могут столкнуться с болезнями, которые, казалось бы, давно уже вылечены. Звезды советуют иметь при себе средства, которые смогут улучшить состояние.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды уверяют, что залогом хорошего самочувствия для Дев в этот день станут полноценный сон и правильное питание.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов в этот день высок риск травматизма. Звезды советуют Весам быть аккуратнее и делать все по правилам.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам отдохнуть от текущих проблем и переключиться на что-то позитивное. Это поможет привести нервную систему в порядок.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов в субботу может появиться аллергия. Звезды советуют иметь при себе средство, которое поможет облегчить состояние.

Козерог (22 декабря – 19 января)

У Козерогов есть риск подхватить простуду. Звезды советуют заняться профилактикой простудных заболеваний, чтобы избежать этого.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В субботу Водолеям не следует допускать переутомления. В этот день оно очень негативно скажется на самочувствии.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У Рыб в этот день возможны приступы страха за свое здоровье. Но звезды уверяют, что никаких поводов для страха нет.

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