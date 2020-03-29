Сегодня украинцы перешли на летнее время. Как проверить, который сейчас час

Сегодня, 29 марта, украинцы перевели стрелки своих часов на час вперед и перешли на летнее время. В эту ночь мы меньше спали, но зато теперь темнеть будет позже, и за световой день можно будет успеть больше.

Многие украинцы после перевода стрелок сомневаются, все ли правильно они сделали. Ведь если ты перевел часы не туда, то можно опоздать на целый час. И хотя во время карантина спешить особо некуда, все привыкли понимать с точностью до минуты, какой сейчас час.

Обладатели гаджетов с подключением к интернету испытывают меньше трудностей. Смартфоны и ноутбуки сами переводят часы в зависимости от настроек часового пояса. Точное время можно узнать в Google или на специальном сайте.

Украинские мобильные операторы придумали простой и элегантный способ узнать, какой сейчас час. Для этого нужно отправить USSD запрос вида — *160#

Для этого не нужен интернет, ни деньги на счету. Не важно какой у вас оператор вы получите ответ в виде точного времени, даты и дня недели.

В последнее воскресенье октября часы переводятся наоборот — на час назад. Тогда способ проверить, какой сейчас час, тоже пригодится.

https://www.youtube.com/watch?v=jY_3W3HK7BA" frameborder="0" allowfullscreen> Ранее Українські Новини рассказали о том, как можно минимизировать негативные последствия перехода на летнее время, просыпаясь каждые 5-10 минут напротяжении трех дней.

Кроме того, с 2021 года Европарламент отказался от перехода на летнее время.

Теакже мы дали несколько советов о том, как правильно подготовиться к переходу на летнее время.