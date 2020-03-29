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29 марта 2020, воскресенье, 06:15 1446
Lifestyle 2020-03-29T06:28:36+03:00
Українські Новини
Сегодня украинцы перешли на летнее время. Как проверить, который сейчас час

Сегодня украинцы перешли на летнее время. Как проверить, который сейчас час

Кира Молчанова
Часы, Летнее время, Перевод часов, Летнее время-2020

Сегодня, 29 марта, украинцы перевели стрелки своих часов на час вперед и перешли на летнее время. В эту ночь мы меньше спали, но зато теперь темнеть будет позже, и за световой день можно будет успеть больше.

Многие украинцы после перевода стрелок сомневаются, все ли правильно они сделали. Ведь если ты перевел часы не туда, то можно опоздать на целый час. И хотя во время карантина спешить особо некуда, все привыкли понимать с точностью до минуты, какой сейчас час.

Обладатели гаджетов с подключением к интернету испытывают меньше трудностей. Смартфоны и ноутбуки сами переводят часы в зависимости от настроек часового пояса. Точное время можно узнать в Google или на специальном сайте.

Украинские мобильные операторы придумали простой и элегантный способ узнать, какой сейчас час. Для этого нужно отправить USSD запрос вида — *160#

Для этого не нужен интернет, ни деньги на счету. Не важно какой у вас оператор вы получите ответ в виде точного времени, даты и дня недели.

В последнее воскресенье октября часы переводятся наоборот — на час назад. Тогда способ проверить, какой сейчас час, тоже пригодится.

Ранее Українські Новини рассказали о том, как можно минимизировать негативные последствия перехода на летнее время, просыпаясь каждые 5-10 минут напротяжении трех дней. 

Кроме того, с 2021 года Европарламент отказался от перехода на летнее время. 

Теакже мы дали несколько советов о том, как правильно подготовиться к переходу на летнее время.

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