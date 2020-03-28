Сегодня Час Земли: во сколько и зачем нужно отключить электричество

Сегодня, 28 марта, во всем мире на целый час должен погаснуть свет в честь Часа Земли. Глобальная акция для привлечения внимания к экологическому состоянию нашей планеты проходит ежегодно, однако дата не постоянна. О том, как должно произойти отключение электричества в мире, расскажут Українські Новини.

Час Земли – это глобальное, международное мероприятие, напоминающее о мировой экологической проблеме, которую люди способны решить лишь сообща, а именно – об изменении климата. Акция агитирует общественность к бережному отношению к планете и ее ресурсам.

Ежегодно в последнюю субботу марта нужно на целый час выключить электричество у себя дома и стать частью нескольких миллиардов людей со всех стран мира, поддерживающих ту же идею. Кроме того, электропитание исчезает и с самых известных достопримечательностей: "Эмпайр-стейт-билдинг" в США, Колизей в Италии, Эйфелева башня во Франции, Сити-Холл в Великобритании и др. – все перестает работать и освещаться.

Выказать свою солидарность можно в 20:30 по местному времени. Следующий час – Час Земли – нужно провести без света и электричества в общем. Это личный голос каждого за здоровую планету и возможность поделиться обеспокоенностью касательно происходящего с экологией.

Символическая акция способна продемонстрировать единство всех народов и культур в стремлении помочь кормящей нас всех планете.

Ранее Українські Новини сообщали, чем заняться дома на карантине – предложенные варианты помогут повеселиться и во время Часа Земли.

Тем временем приближается другой международный праздник – День смеха.