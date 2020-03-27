подписаться на рассылку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • В Днипре больных коронавирусом переводят в детскую больницу, чтобы освободить места для випов, - Корбан
27 марта 2020, пятница, 20:16 43
Общество 2020-03-27T20:18:14+02:00
Українські Новини
В Днипре больных коронавирусом переводят в детскую больницу, чтобы освободить места для випов, - Корбан

В Днипре больных коронавирусом переводят в детскую больницу, чтобы освободить места для випов, - Корбан

Таня Войтюк
Корбан, Больницы, Коронавирус, Днипро, коронавирус в Украине
Больница. Фото:pixabay
Больница. Фото:pixabay

Тем временем как киевским больницам приказали подготовить палаты к приему высших госчиновников и их детей, в Днипре в двух областных больницах с детьми и онкобольными открывают инфекционные отделения для зараженных коронавирусом. Такое решение возможно связано с желанием разгрузить опорные клиники для вип-персон, на случай их заражения коронавирусом. 

О ситуации с больницами написал глава Общественного совета при мэрии Днепра Геннадий Корбан в Facebook.

По его словам, губернатор Александр Бондаренко и начальник облздравотдела Валерий Сердюк несколько дней назад приняли решение на территории областной детской клинической больницы и областной больницы им. Мечникова открыть инфекционные отделения для больных коронавирусом. 

"Теперь объясняю для тупых чиновников. Две областные больницы, расположенные на территории города, являются многопрофильными. В одной размещаются онкобольные и дети с проблемами гематологии. А в другой масса людей с патологическими и хроническими заболеваниями. А также раненые с передовой. Проникновение вируса на территорию этих больниц мгновенно вызовет вспышку. И как следствие - эти больницы превратятся в братские могилы", - написал автор поста.

Корбан поинтересовался, в чем смысл такого решения, если город выделил две отдельные опорные больницы для зараженных коронавирусом.

"А все оказалось предельно цинично. Смысл в том, чтобы организовать лечение вип-персон и чиновников в особых условиях, то есть для своих. Видать, в западло ехать в городские опорные, к народу. Представьте себе, какими циничными мерзавцами нужно быть, чтобы переводить в другое отделение онкобольных детей ради того, чтобы лечить своих в комфортных условиях", - резюмировал Корбан.

Он пообещал, что принявшие решение чиновники понесут "не только уголовную, но и человеческую ответственность".

Больницы в Днипре готовят для вип-клиентовБольных коронавирусом переводят в больницы для детей и онкобольных

Как сообщали Українські Новини, "Укрпочта" будет бесплатно доставлять посылки в больницы.

Тем временем в Минздраве заверили, в больницах продолжат оказывать помощь всем нуждающимся, несмотря на карантин.

Больше новостей о: Корбан Больницы Коронавирус Днипро коронавирус в Украине

ICU закупила тесты на коронавирус и реанимационное...
В Днепропетровской области умер мужчина с подозрен...
Верховный Суд принял решение по Корбану...
В Винницкой области количество заболевших коронави...
Во Львовской области хотят провести массовое тестирование граждан на коронавирус
В Киеве уже 55 больных коронавирусом, проверяют еще 32 подозрения, - Кличко
Новости
Интер покажет обращение Митрополита Онуфрия в связи пандемией коронавируса 20:28
В Днипре больных коронавирусом переводят в детскую больницу, чтобы освободить места для випов, - Корбан 20:16
Для украинцев открыли пешеходный пропуск на границе с Польшей 20:16
Карантин во Франции продлили еще на две недели 20:11
Финансирование Минобразования хотят урезать почти на 6 млрд грн 19:50
больше новостей
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
На индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд 14:27
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Бойко привез в больницу Рубежного медикаменты и аппарат ИВЛ 07:29
"Коронавирусную" тысячу пенсионеры получат в апреле: как вырастут пенсии в Украине весной 05:40 Инфографика
больше новостей
Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко 13:03
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче 15:38
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
У нас не "совок", - Зеленский поручил отменить VIP-палаты для чиновников 19:03
больше новостей
Общий госдолг в феврале сократился до $83,4 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok