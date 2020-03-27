В Днипре больных коронавирусом переводят в детскую больницу, чтобы освободить места для випов, - Корбан

Тем временем как к иевским больницам приказали подготовить палаты к приему высших госчиновников и их детей, в

О ситуации с больницами написал глава Общественного совета при мэрии Днепра Геннадий Корбан в Facebook.

По его словам, губернатор Александр Бондаренко и начальник облздравотдела Валерий Сердюк несколько дней назад приняли решение на территории областной детской клинической больницы и областной больницы им. Мечникова открыть инфекционные отделения для больных коронавирусом.

"Теперь объясняю для тупых чиновников. Две областные больницы, расположенные на территории города, являются многопрофильными. В одной размещаются онкобольные и дети с проблемами гематологии. А в другой масса людей с патологическими и хроническими заболеваниями. А также раненые с передовой. Проникновение вируса на территорию этих больниц мгновенно вызовет вспышку. И как следствие - эти больницы превратятся в братские могилы", - написал автор поста.

Корбан поинтересовался, в чем смысл такого решения, если город выделил две отдельные опорные больницы для зараженных коронавирусом.

"А все оказалось предельно цинично. Смысл в том, чтобы организовать лечение вип-персон и чиновников в особых условиях, то есть для своих. Видать, в западло ехать в городские опорные, к народу. Представьте себе, какими циничными мерзавцами нужно быть, чтобы переводить в другое отделение онкобольных детей ради того, чтобы лечить своих в комфортных условиях", - резюмировал Корбан.

Он пообещал, что принявшие решение чиновники понесут "не только уголовную, но и человеческую ответственность".

Больных коронавирусом переводят в больницы для детей и онкобольных

Как сообщали Українські Новини, "Укрпочта" будет бесплатно доставлять посылки в больницы.

Тем временем в Минздраве заверили, в больницах продолжат оказывать помощь всем нуждающимся, несмотря на карантин.