НАТО намерено предоставить Украине дополнительную поддержку для борьбы с коронавиросом

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Глава МИД Украины провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Столтенберг сообщил, что союзники планируют обсудить дополнительную поддержку Украине в рамках Комплексного пакета помощи. Дмитрий Кулеба с пониманием воспринял решение партнеров перенести на более поздние сроки заседание Североатлантического Совета НАТО с участием Украины и Грузии, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в Европе и мире", - сказано в нем.

В ходе разговора Кулеба подчеркнул, что политика нового правительства Украины относительно НАТО остается неизменной.

"Среди ключевых краткосрочных приоритетов двустороннего взаимодействия он отметил: предоставление нашему государству статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО в качестве дополнительного инструмента углубления сотрудничества в военной сфере; восстановление заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне; обновление Комплексного пакета помощи НАТО для Украины", - говорится в сообщении.

Кулеба и Столтенберг также обменялись мнениями относительно запрета Россией владеть земельными участками на территории аннексированного Крыма не гражданам РФ.

"Было отмечено, что такие действия являются недопустимыми и грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также международное гуманитарное право", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в МИД рассказали, сколько украинцев лечится от коронавируса за границей.

Тем временем за последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусом составило 61 719 человек, а погибли за 26 марта 2 799 человек (всего 24 075). В то же время, выздоровели за этот день 8 660 человек (всего 122 672).