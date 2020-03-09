Коронавирус добрался до штаб-квартиры НАТО. Привезли из Италии

Один из сотруднков штаб-квартиры НАТО в Брюсселе после отпуска в Италии, где по последним данным было зафиксировано 7 375 случаев заражения, заразился коронавирусом, он и ряд его коллег находятся дома в самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса, передает "Европейская правда". "Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, работающий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, был протестирован с положительным результатом на Covid-19", - сообщила пресс-служба. Инфицированный только недавно вернулся из отпуска на севере Италии. Первые симптомы он почувствовал в конце минувшей недели, и его обследовали. "В настоящее время сотрудник находится у себя дома в изоляции. Через несколько минут после получения результата все его непосредственные коллеги по работе были проинформированы. Они работали из дома в конце прошлой недели и продолжают это делать", – отмечают в пресс-службе. С целью обеспечения безопасность персонала и посетителей, в штаб-квартире НАТО уже введены превентивные меры на основе руководящих указаний Всемирной организации здравоохранения. Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом. Также Трамп сомневается в правдивости статистики по числу заболевших коронавирусом, и не видит смысла обращаться к врачу.