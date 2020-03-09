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09 марта 2020, понедельник, 14:48 18
Мир 2020-03-09T14:49:45+02:00
Українські Новини
Коронавирус добрался до штаб-квартиры НАТО. Привезли из Италии

Коронавирус добрался до штаб-квартиры НАТО. Привезли из Италии

Таня Войтюк
Нато, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, самоизоляция
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Один из сотруднков штаб-квартиры НАТО в Брюсселе после отпуска в Италии, где по последним данным было зафиксировано 7 375 случаев заражения, заразился коронавирусом, он и ряд его коллег находятся дома в самоизоляции.

Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса, передает "Европейская правда".

"Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, работающий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, был протестирован с положительным результатом на Covid-19", - сообщила пресс-служба.

Инфицированный только недавно вернулся из отпуска на севере Италии. Первые симптомы он почувствовал в конце минувшей недели, и его обследовали.

"В настоящее время сотрудник находится у себя дома в изоляции. Через несколько минут после получения результата все его непосредственные коллеги по работе были проинформированы. Они работали из дома в конце прошлой недели и продолжают это делать", – отмечают в пресс-службе.

С целью обеспечения безопасность персонала и посетителей, в штаб-квартире НАТО уже введены превентивные меры на основе руководящих указаний Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.

Также Трамп сомневается в правдивости статистики по числу заболевших коронавирусом, и не видит смысла обращаться к врачу.

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