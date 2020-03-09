Коронавирус добрался до штаб-квартиры НАТО. Привезли из Италии

Один из сотруднков штаб-квартиры НАТО в Брюсселе после отпуска в Италии, где по последним данным было зафиксировано 7 375 случаев заражения, заразился коронавирусом, он и ряд его коллег находятся дома в самоизоляции.

Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса, передает "Европейская правда".

"Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, работающий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, был протестирован с положительным результатом на Covid-19", - сообщила пресс-служба.

Инфицированный только недавно вернулся из отпуска на севере Италии. Первые симптомы он почувствовал в конце минувшей недели, и его обследовали.

"В настоящее время сотрудник находится у себя дома в изоляции. Через несколько минут после получения результата все его непосредственные коллеги по работе были проинформированы. Они работали из дома в конце прошлой недели и продолжают это делать", – отмечают в пресс-службе.