подписаться на рассылку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
27 марта 2020, пятница, 19:21 40
Силовые структуры 2020-03-27T19:22:21+02:00
Українські Новини
В Авдеевке боевики ранили 65-летнюю местную жительницу, - штаб ООС

В Авдеевке боевики ранили 65-летнюю местную жительницу, - штаб ООС

Валерия Драгомирова
Ранение, Авдеевка, Штаб ООС, Ранение местного жителя
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины

Местная жительница ранена в результате обстрела боевиками Авдеевки Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилому сектору неподалеку авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу", - сказано в нем.

Женщина доставлена в городскую больницу Авдеевки, ей оказана помощь.
Состояние пострадавшей удовлетворительное, угрозы жизни нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства выясняются.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 5 раз обстреляли позиции сил ООС в пятницу, потерь нет.

Ранее боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены.

Кроме того, силы ООС получили 16 тыс. медицинских масок. Для обеспечения противоэпидемического режима в подразделения ООС организовано снабжение медицинских масок, защитной одежды, оборудования и средств для дезинфекции.

Больше новостей о: Ранение Авдеевка Штаб ООС Ранение местного жителя

Во Львовской области хотят провести массовое тестирование граждан на коронавирус
В Киеве уже 55 больных коронавирусом, проверяют еще 32 подозрения, - Кличко
Новости
В Авдеевке боевики ранили 65-летнюю местную жительницу, - штаб ООС 19:21
Китай прислал Испании партию "бракованных" тестов на коронавирус 19:12
Межбанк закрылся укреплением гривны 18:49
В Украине хотят разрешить использование не зарегистрированных лекарств для лечения коронавируса 18:34
Медведчук потребовал уволить и.о. министра образования за организацию конкурса рисунка дивизии СС "Галичина" с нацистской символикой 18:32
больше новостей
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
На индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд 14:27
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Бойко привез в больницу Рубежного медикаменты и аппарат ИВЛ 07:29
Медсестры падают от усталости. Депутат Шахов рассказал об условиях лечения в Александровской больнице 20:27
больше новостей
Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко 13:03
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче 15:38
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
У нас не "совок", - Зеленский поручил отменить VIP-палаты для чиновников 19:03
больше новостей
Общий госдолг в феврале сократился до $83,4 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok