В Авдеевке боевики ранили 65-летнюю местную жительницу, - штаб ООС

Местная жительница ранена в результате обстрела боевиками Авдеевки Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.



"Сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилому сектору неподалеку авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу", - сказано в нем.



Женщина доставлена в городскую больницу Авдеевки, ей оказана помощь.

Состояние пострадавшей удовлетворительное, угрозы жизни нет.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства выясняются.



Как сообщали Українськi Новини, боевики 5 раз обстреляли позиции сил ООС в пятницу, потерь нет.



Ранее боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены.



Кроме того, силы ООС получили 16 тыс. медицинских масок. Для обеспечения противоэпидемического режима в подразделения ООС организовано снабжение медицинских масок, защитной одежды, оборудования и средств для дезинфекции.