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27 марта 2020, пятница, 18:32 59
Верховная Рада и партии 2020-03-27T18:32:01+02:00
Українські Новини
Медведчук потребовал уволить и.о. министра образования за организацию конкурса рисунка дивизии СС "Галичина" с

Медведчук потребовал уволить и.о. министра образования за организацию конкурса рисунка дивизии СС "Галичина" с нацистской символикой

Петр Стуженко
Минобразования, СС Галичина, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ, Любомира Мандзий
Виктор Медведчук. Фото: zagittya.com.ua
Виктор Медведчук. Фото: zagittya.com.ua

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук потребовал уволить с должности исполняющего обязанности министра образования Украины Любомиру Мандзий, которая ранее во Львовской области организовывала конкурс детского рисунка, проводившийся с целью создания героического образа дивизии СС "Галичина".

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Кабинет Министров Украины назначил и. о. министра образования Любомиру Мандзий, которая в 2018 году руководила департаментом образования Львовской областной государственной администрации и организовывала конкурс рисунка, проводившийся с целью создания героического образа дивизии СС "Галичина".

Председатель политсовета ОПЗЖ убежден, что такие действия прямо противоречат Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Народный депутат считает, что Кабмин несет полную политическую ответственность за назначение Мандзий на пост, на котором она получает право управлять образованием и воспитанием школьников и студентов на национальном уровне.

"Подобное назначение – пощечина для власти и очередная демонстрация того, какие непрофессиональные конъюнктурщики и случайные люди допущены к управлению страной. Уверен, что Кабинет Министров должен немедленно уволить Любомиру Мандзий с поста и.о. министра образования", - подчеркнул Медведчук.

Как сообщали Українські Новини, 25 марта Кабмин назначил временно исполняющим обязанности министра образования и науки заместителя министра Любомиру Мандзий вместо Юрия Полюховича, который исполнял обязанности с сентября 2019 года.

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