подписаться на рассылку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
27 марта 2020, пятница, 13:15 67
СМИ 2020-03-27T13:15:01+02:00
Українські Новини
В Австралии происходит массовое закрытие региональных газет на фоне пандемии

В Австралии происходит массовое закрытие региональных газет на фоне пандемии

Ирина Дорофейчук
Журналистика, Австралия, Пандемия, Газеты, Коронавирус
Региональные газеты Австралии Фото: abc.net.au
Региональные газеты Австралии Фото: abc.net.au

Региональные газеты в Австралии начали закрывать свои редакции и увольнять сотрудников в соответствии с пакетом экономических изменений в условиях коронавируса от правительства Австралии.

Международная Федерация Журналистов (МФЖ) и ее филиал, Альянс средств массовой информации, индустрии развлечений и искусства (MEAA), осуждают закрытие местных газет, подчеркивая важность доступа к информации во время пандемии коронавируса. Соответствующее сообщение было размещено на официальном сайте МФЖ.

За последнюю неделю ряд региональных изданий сообщили МЕАА о том, что закрывают свои редакции и сокращают штат. По словам МЕАА, хотя "стимулирующие бюджеты доступны этим предприятиям, включая кредитные программы, ослаблены процессы признания неплатежеспособности и доступ денежных потоков в бизнес", если тенденция закрытия печатных СМИ будет сохраняться, то это будет иметь долгосрочные последствия.

Австралийский национальный телеканал "ABC" сообщил о закрытии издания "Sunraysia Daily" - единственной ежедневной газеты в городе Милдура, штат Виктория. "ABC" получили подтверждение, что сотрудники редакции перешли к "Elliot News Group", которая выпускает несколько газет по штату Виктория. Росс Ланьон, управляющий директор "Elliot News Group" рассказал "ABC", что реклама, которая составляла 70 процентов дохода газеты, исчезла. Другие локальные газеты заявили, что закрытие и увольнения так же является результатом снижения доходов.

Недавно главная служба новостей Австралии "Australian Associated Press" объявила, что закрывается, предвещая кризис в журналистской сфере.

Альянс средств массовой информации, индустрии развлечений и искусства заявил: "Мы понимаем, что издатели переживают финансовые трудности и предлагаем договориться о путях облегчения этого бремени, но закрытие, тем более в такое время, это предательство их работников и аудитории".

"Кроме того, если газетам все равно будет трудно удержаться на плаву, правительство должно вмешаться и финансово поддерживать их как критически важную сферу, пока этот кризис не пройдет", - добавил МЕАА.

Международная Федерация Журналистов отметила: "Сейчас как никогда важно обеспечить беспрепятственный доступ к информации, чтобы помочь местным общинам в реагировании на кризис, а также, чтобы поддерживать их связь с обществом. МФЖ осуждает закрытие региональных газет и призывает австралийское правительство вмешаться".

Больше новостей о: Журналистика Австралия Пандемия Газеты Коронавирус

Дело избитого в прямом эфире тележурналиста переда...
Австралийские медики протестируют вакцину от тубер...
Левочкин требует вернуть госрегулирование цен на п...
В "Укрпочте" подтверждают резкое сокращение тираже...
В Киеве уже 55 больных коронавирусом, проверяют еще 32 подозрения, - Кличко
За день в Украине 62 новых случая коронавируса, всего уже 218 заразившихся, - Минздрав
Новости
Кабмин хочет прекратить финансирование патриотического кино 13:38
Цены на хлеб могут вырасти на 15% из-за повышенного экспорта пшеницы 13:35
Кличко заявил, что цена проезда в транспорте по спецбилету остается 8 гривен 13:35
В Австралии происходит массовое закрытие региональных газет на фоне пандемии 13:15
Гривна стремительно дешевеет. Курс НБУ на 30 марта 13:14
больше новостей
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
На индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд 14:27
Бойко привез в больницу Рубежного медикаменты и аппарат ИВЛ 07:29
НБУ прекратил продавать валюту для стабилизации курса 19:30
Медсестры падают от усталости. Депутат Шахов рассказал об условиях лечения в Александровской больнице 20:27
больше новостей
Страховые компании не пришли к единому мнению по выплатам за заболевание коронавирусом COVID-19 13:40
Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко 13:03
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче 15:38
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
У нас не "совок", - Зеленский поручил отменить VIP-палаты для чиновников 19:03
больше новостей
Минздрав назвал категорию людей, которые чаще всего болеют коронавирусом. И это не пенсионеры
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok