В Австралии происходит массовое закрытие региональных газет на фоне пандемии

Региональные газеты в Австралии начали закрывать свои редакции и увольнять сотрудников в соответствии с пакетом экономических изменений в условиях коронавируса от правительства Австралии.

Международная Федерация Журналистов (МФЖ) и ее филиал, Альянс средств массовой информации, индустрии развлечений и искусства (MEAA), осуждают закрытие местных газет, подчеркивая важность доступа к информации во время пандемии коронавируса. Соответствующее сообщение было размещено на официальном сайте МФЖ.

За последнюю неделю ряд региональных изданий сообщили МЕАА о том, что закрывают свои редакции и сокращают штат. По словам МЕАА, хотя "стимулирующие бюджеты доступны этим предприятиям, включая кредитные программы, ослаблены процессы признания неплатежеспособности и доступ денежных потоков в бизнес", если тенденция закрытия печатных СМИ будет сохраняться, то это будет иметь долгосрочные последствия.

Австралийский национальный телеканал "ABC" сообщил о закрытии издания "Sunraysia Daily" - единственной ежедневной газеты в городе Милдура, штат Виктория. "ABC" получили подтверждение, что сотрудники редакции перешли к "Elliot News Group", которая выпускает несколько газет по штату Виктория. Росс Ланьон, управляющий директор "Elliot News Group" рассказал "ABC", что реклама, которая составляла 70 процентов дохода газеты, исчезла. Другие локальные газеты заявили, что закрытие и увольнения так же является результатом снижения доходов.

Недавно главная служба новостей Австралии "Australian Associated Press" объявила, что закрывается, предвещая кризис в журналистской сфере.

Альянс средств массовой информации, индустрии развлечений и искусства заявил: "Мы понимаем, что издатели переживают финансовые трудности и предлагаем договориться о путях облегчения этого бремени, но закрытие, тем более в такое время, это предательство их работников и аудитории".

"Кроме того, если газетам все равно будет трудно удержаться на плаву, правительство должно вмешаться и финансово поддерживать их как критически важную сферу, пока этот кризис не пройдет", - добавил МЕАА.

Международная Федерация Журналистов отметила: "Сейчас как никогда важно обеспечить беспрепятственный доступ к информации, чтобы помочь местным общинам в реагировании на кризис, а также, чтобы поддерживать их связь с обществом. МФЖ осуждает закрытие региональных газет и призывает австралийское правительство вмешаться".