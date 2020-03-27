В Австралії відбувається масове закриття регіональних газет на тлі пандемії

Регіональні газети в Австралії почали закривати свої редакції та звільняти співробітників відповідно до пакету економічних змін в умовах коронавірусу від уряду Австралії.

Міжнародна Федерація Журналістів (МФЖ) та її філія, Альянс засобів масової інформації, індустрії розваг та мистецтва (MEAA), засуджують закриття місцевих газет, підкреслюючи важливість доступу до інформації під час пандемії коронавірусу. Відповідне повідомлення було розміщено на офіційному сайті МФЖ.

За останній тиждень низка регіональних видань повідомили МЕАА про те, що закривають свої редакції та скорочують штат. За словами МЕАА, хоча "стимулюючі бюджети доступні цим підприємствам, включаючи кредитні програми, послаблені процеси визнання неплатоспроможності та доступ грошових потоків у бізнес", якщо тенденція закриття друкованих ЗМІ буде зберігатися, то це матиме довгострокові наслідки.

Австралійський національний телеканал "ABC" повідомив про закриття видання "Sunraysia Daily" – єдиної щоденної газети у місті Мілдура, штат Вікторія. "ABC" отримали підтвердження, що співробітники редакції перейшли до "Elliot News Group", яка випускає декілька газет по штату Вікторія. Росс Ланьон, керуючий директор "Elliot News Group" розповів "ABC", що реклама, на яку припадало 70 відсотків доходу газети, зникла. Інші локальні газети заявили, що закриття та звільнення так само є результатом зниження доходів.

Нещодавно головна служба новин Австралії "Australian Associated Press" оголосила, що закривається, передвіщаючи кризу в журналістській сфері.

Альянс засобів масової інформації, індустрії розваг та мистецтва заявив: "Ми розуміємо, що видавці переживають фінансові труднощі і пропонуємо домовитися про шляхи полегшення цього тягаря, але закриття, тим паче в такий час, це зрада їх працівників та аудиторії".

"Крім того, якщо газетам все одно буде важко втриматися на плаву, уряд повинен втрутитися та фінансово підтримувати їх як критично-важливу сферу, поки ця криза не мине", – додав МЕАА.

Міжнародна Федерація Журналістів зазначила: "Зараз як ніколи важливо забезпечити безперешкодний доступ до інформації, щоб допомогти місцевим громадам у реагуванні на кризу, а також, щоб підтримувати їх зв’язок із суспільством. МФЖ засуджує закриття регіональних газет і закликає австралійський уряд втрутитися".