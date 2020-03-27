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27 марта 2020, пятница, 11:32 21
Общество 2020-03-27T11:32:52+02:00
Українські Новини
Из-за того, что коронавирусом болеют работоспособные люди, могут пересмотреть каратинные меры

Из-за того, что коронавирусом болеют работоспособные люди, могут пересмотреть каратинные меры

Ольга Фандорина
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Карантинные меры
Карантин. Фото: golos.ua
Карантин. Фото: golos.ua

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко допускает, что карантинные меры из-за коронавирусной инфекции будут пересмотрены .

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Сейчас, смотря на прогноз и на статистику гриппа и гриппоподобных заболеваний, статистика у нас в диапазоне прогнозированной. В то же время настораживает большое количество людей работоспособного возраста, которые болеют коронавирусной болезнью. По результатам этого анализа мы будем пересматривать подходы к карантинным мерам, поскольку мы видим, что мобильность населения от 18 до 50 лет значительная и это большая группа риска", - сказал он.

Ляшко отметил, что увеличение количества зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции связано с пересмотром алгоритма тестирования и расширения точек доступа к диагностике.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине чаще всего коронавирусом болеют люди в возрасте 30-45 лет.

По состоянию на 10:00 27 марта количество установленных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 62 до 218.

25 марта было подтверждено 43 случая коронавирусной инфекции, 24 марта - 29 случаев, 23 марта - 11 случаев.

25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

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