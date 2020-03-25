Капуччино и латте дома: 3 способа сделать молочную пену в домашних условиях

В разгар карантина Киев объявил войну МАФам с кофейными аппаратами, которые каждое утро исправно продавали киевлянам заряд бодрости на день. Так, МАФы закрыли, вкусный капуччино или латте теперь можно заказать только через доставку еды, а молочную пену для хорошего кофе можно сделать и в домашних условиях, о чем и расскажут Українські Новини.

Примечание! Холодное молоко взбивается лучше, но подогретая пена вкуснее (в профессиональных кофемашинах молоко взбивают горячим паром, что, в том числе, и нагревает его).

Кофе с молочной пеной. Фото: domashniy.ru

1. Самая простая и слабая пена делается из смеси растворимого кофе, сахар и воды. Смешиваем по 2 чайные ложки кофе и сахара, добавляем одну чайную ложку кипятка (без горки :Р). Начинаем быстрыми движениями смешивать ингредиенты до получения однородной пузырчатой массы (чем дольше смешиваем - тем лучше пена!). Заливаем полученную смесь кипятком.

2. Пышную и стойкую пену можно получить с помощью френч-пресса - наливаем подогретое молоко (а лучше - сливки) и взбиваем поршнем до вспенивания. Важно правильно подобрать количество жидкости относительно объема френч-пресса - если ее будет слишком мало, поршень не сможет ее взбить; если ее будет слишком много - вы рискуете залить пеной всю кухню (при взбивании молоко и сливки увеличиваются в 2-4 раза в зависимости от жирности).

3. Очевидный и самый простой способ - взбить пену миксером / блендером / капучинатором. Капучинатор позволяет взбить минимальное количество жидкости и работает на батарейках, миксер и блендер предполагают количество молока или сливок, пропорциональное их размеру. Взбивать надо на высокой скорости в разумных ее пределах.

Ранее Українські Новини писали про аффогато на завтрак: как приготовить десерт из мороженого, залитого горячим кофе.