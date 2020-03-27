Полиция устанавливает людей, с которыми контактировали больные коронавирусом

Полиция намерена проводить разъяснительную работу с вернувшимися из-за границы украинцами и с гражданами, контактировавшими с больными коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции, передают Українськi Новини.



Указывается, что во время карантина полиция осуществляет контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий.



И одной из основных задач полицейских в этот период является проведение разъяснительной работы, особенно среди граждан, которые входят в группу риска, в частности это касается лиц, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с больными коронавирусом.



"Согласно определенному алгоритму действий, информацию о больных полицейским будут предоставлять врачи. Также они будут передавать правоохранителям данные о местах пребывания инфицированных и их контактах с другими гражданами в течение инкубационного периода. А если больные недавно вернулись из-за границы, полиция будет запрашивать у Государственной пограничной службы информацию об их попутчиках, которые предоставили информированное согласие на проведение профилактических мероприятий", - сообщают правоохранители.



Получив информацию от пограничников, полицейские по телефону будут общаться с контактными лицами или посещать их по месту жительства и информировать, что они имели контакт с больными коронавирусом.



Также во время разговора им будут разъяснять необходимость соблюдения условий самоизоляции.



Далее списки лиц, контактировавших с инфицированными, будут переданы главным государственным санитарным врачам в регионах.



Как сообщали Українськi Новини, Минцифры запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина.



Кроме того, в суд направили 188 админпротоколов за нарушение карантина.