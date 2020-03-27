подписаться на рассылку
27.6 28.25
29.75 30.77
˟
27 марта 2020, пятница, 07:00 87
Силовые структуры 2020-03-27T07:00:01+02:00
Українські Новини
Полиция устанавливает людей, с которыми контактировали больные коронавирусом

Полиция устанавливает людей, с которыми контактировали больные коронавирусом

Валерия Драгомирова
Полиция, Разъясненительная работа, коронавирус в Украине
Полиция. Фото: Украинская правда
Полиция. Фото: Украинская правда

Полиция намерена проводить разъяснительную работу с вернувшимися из-за границы украинцами и с гражданами, контактировавшими с больными коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Указывается, что во время карантина полиция осуществляет контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий.

И одной из основных задач полицейских в этот период является проведение разъяснительной работы, особенно среди граждан, которые входят в группу риска, в частности это касается лиц, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с больными коронавирусом.

"Согласно определенному алгоритму действий, информацию о больных полицейским будут предоставлять врачи. Также они будут передавать правоохранителям данные о местах пребывания инфицированных и их контактах с другими гражданами в течение инкубационного периода. А если больные недавно вернулись из-за границы, полиция будет запрашивать у Государственной пограничной службы информацию об их попутчиках, которые предоставили информированное согласие на проведение профилактических мероприятий", - сообщают правоохранители.

Получив информацию от пограничников, полицейские по телефону будут общаться с контактными лицами или посещать их по месту жительства и информировать, что они имели контакт с больными коронавирусом.

Также во время разговора им будут разъяснять необходимость соблюдения условий самоизоляции.

Далее списки лиц, контактировавших с инфицированными, будут переданы главным государственным санитарным врачам в регионах.

Как сообщали Українськi Новини, Минцифры запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина. 

Кроме того, в суд направили 188 админпротоколов за нарушение карантина. 

Больше новостей о: Полиция Разъясненительная работа коронавирус в Украине

Всего 196. За день в Украине стало больше на 40 человек, больных коронавирусом
Кабмин готовит меры для недопущения роста цен на продукты и товары первой необходимости, - Зеленский
Новости
Кабмин сокращает расходы, но не так как надо, гривна снова поплыла 07:00 Новости дня
Полиция устанавливает людей, с которыми контактировали больные коронавирусом 07:00
Курьеры и водители нужны больше всего: как карантин повлиял на рынок труда в Украине 06:30
Михаил Кухар: Цинизм тратить деньги с наших налогов на музеи Голодомора и Небесной Сотни, когда их нужно тратить на продуктовые пайки для стариков, которые сидят дома на карантине 06:17 Мнение
Вместо модной одежды Armani начнет шить медицинские халаты 06:15
больше новостей
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни пока не существует 09:35
На индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд 14:27
НБУ прекратил продавать валюту для стабилизации курса 19:30
Бойко привез в больницу Рубежного медикаменты и аппарат ИВЛ 07:29
больше новостей
Страховые компании не пришли к единому мнению по выплатам за заболевание коронавирусом COVID-19 13:40
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни пока не существует 09:35
Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко 13:03
Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, - Ярославский 11:31
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче 15:38
больше новостей
Количество зараженных в Киеве выросло до 47 человек, — Кличко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok