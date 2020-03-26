У США вперше за 40 років більше 3 млн людей залишилися без роботи

В той час, як через пандемію коронавірусу по всьому світу без роботи можуть залишитися 25 млн осіб, США вперше за 40 років побили власний рекорд по безробіттю. Про це передає ВВС.

Наголошується, що понад 3 млн можуть перейти на державну допомогу.

Як передає Міністерство праці, за даними на 21 березня, близько 3,3 млн осіб зареєструвалися, щоб отримувати допомогу по безробіттю. Дана цифра в 5 разів більше, ніж у 1982 році. На той момент, кількість претендують становила 695 тисяч чоловік.

Зростання безробіття сталося у зв'язку з закриттям ресторанів, барів, кінотеатрів, готелів та спортивних залів з метою зупинити поширення вірусу. Як зазначають економісти, п'ята частина працездатного населення США зараз не працює.

При цьому аналітики вважають, що ситуація може бути навіть гірше, так як офіційні органи зараз перевантажені і не всі дані надходять вчасно.

Як повідомляли "Українські Новини", в Україні в жовтні-грудні 2019 року рівень безробіття склав 8,7%.

Крім того, на 1 грудня 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 288,9 тис. безробітних.