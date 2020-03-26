Въезд и выезд из городов-спутников АЭС ограничили на время карантина

Кабинет Министров ограничил въезд и выезд в/из городов-спутников атомных электростанций (АЭС) на время карантина, который продлили до 24 апреля.

Об этом свидетельствует опубликованное на сайте Кабмина постановление №240, передают Українські Новини.



"Установить с 26 марта по 24 апреля 2020 на всей территории атомных электростанций государственного предприятия Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" и городов-спутников, в которых проживает и размещается персонал атомных электростанций, карантин, запретив привлечения к работам персонала с признаками респираторных заболеваний и проведение всех массовых мероприятий и ограничив въезд населения в города-спутники и выезд из них", - говорится в нем.



Также Кабмин поручил Запорожской, Николаевской, Ривненской и Хмельницкой областным государственным администрациям обеспечить организацию выполнения и контроль за соблюдением на соответствующей территории требований этого постановления.



Кроме того, Кабмин поручил "Энергоатому" принять дополнительные меры по своевременному и полному проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий и установлению усиленного санитарно-пропускного режима для всего персонала атомных электростанций.



Как сообщали Українськi Новини, с 11 марта в Украине ввели общенациональный карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире.