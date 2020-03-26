Гривна стремительно падает. Курс НБУ на 27 марта

В то время, как доллар и евро подорожали снова, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27-29 марта, на 14,95 коп. до 28,1107 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 26 марта, на 14,73 коп. до 27,9612 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 марта на 9,09 коп. до 28,4368 UAH/USD, курс покупки – повысился на 14,62 коп. до 27,7539 UAH/USD. Также средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 24 марта, снизился на 2 копейки до 3,08 гривен за 10 рублей.

Тем временем курс доллара ударит по ценам. Больше всего подорожают лекарства, причем не только привозные, но и украинского производства.