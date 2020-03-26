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26 марта 2020, четверг, 14:00 291
Экономика 2020-03-26T14:01:00+02:00
Українські Новини
Гривна стремительно падает. Курс НБУ на 27 марта

Гривна стремительно падает. Курс НБУ на 27 марта

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как доллар и евро подорожали снова, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27-29 марта, на 14,95 коп. до 28,1107 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 26 марта, на 14,73 коп. до 27,9612 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 марта на 9,09 коп. до 28,4368 UAH/USD, курс покупки – повысился на 14,62 коп. до 27,7539 UAH/USD. Также средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 24 марта, снизился на 2 копейки до 3,08 гривен за 10 рублей.

Тем временем курс доллара ударит по ценам. Больше всего подорожают лекарства, причем не только привозные, но и украинского производства.

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