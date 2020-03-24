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24 марта 2020, вторник, 12:27 270
Жизнь 2020-03-24T12:28:05+02:00
Українські Новини
Французские эксперты рассказали об эффективности комбинированного препарата против коронавируса

Французские эксперты рассказали об эффективности комбинированного препарата против коронавируса

Елизавета Кесельман
Исследования, Коронавирус, Борьба с коронавирусом
Вакцина. Фото: freepik
Вакцина. Фото: freepik

В то время, как немецкие ученые рассказали, какая группа людей наиболее подвержена заболеванию коронавирусом, а китайские медики спрогнозировали спад эпидемии инфекции, во Франции ученые провели исследования, которые показали эффективность комбинации препаратов Гидроксихлорохина и антибиотика азитромицинома в борьбе с коронавирусом. Об этом передает Naked-science.

Отмечается, что ранее гидроксихлорохин уже показал хорошие результаты при тяжелых клинических формах Covid-19.Но в сочетании с антибиотиком азитромицином, пациенты, спустя 6 дней после его принятия, выздоравливали.

При этом среди принимавших исключительно гидроксихлорохин показатель составил 57,1%. А среди тех, кто не принимал ни одного лекарства, только 12,5% избавились от вируса за тот же период.

Эффективность связана с низкой резистентностью азитромицина, что создает неблагоприятную среду для существования вируса. Препарат уже доступен, но исследование требует дополнительных проверок. Перспективы также есть у других препаратов и их комбинаций.

Препараты можно использовать только по рекомендации лечащего врача.

Как сообщали Українські Новини, 23 марта Минздрав получил еще 111 подозрений на коронавирус. 

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