Французские эксперты рассказали об эффективности комбинированного препарата против коронавируса

Отмечается, что ранее гидроксихлорохин уже показал хорошие результаты при тяжелых клинических формах Covid-19.Но в сочетании с антибиотиком азитромицином, пациенты, спустя 6 дней после его принятия, выздоравливали.

При этом среди принимавших исключительно гидроксихлорохин показатель составил 57,1%. А среди тех, кто не принимал ни одного лекарства, только 12,5% избавились от вируса за тот же период.

Эффективность связана с низкой резистентностью азитромицина, что создает неблагоприятную среду для существования вируса. Препарат уже доступен, но исследование требует дополнительных проверок. Перспективы также есть у других препаратов и их комбинаций.

Препараты можно использовать только по рекомендации лечащего врача.

Как сообщали Українські Новини, 23 марта Минздрав получил еще 111 подозрений на коронавирус.