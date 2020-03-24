Французские эксперты рассказали об эффективности комбинированного препарата против коронавируса

В то время, как немецкие ученые рассказали, какая группа людей наиболее подвержена заболеванию коронавирусом, а китайские медики спрогнозировали спад эпидемии инфекции, во Франции ученые провели исследования, которые показали эффективность комбинации препаратов Гидроксихлорохина и антибиотика азитромицинома в борьбе с коронавирусом. Об этом передает Naked-science. Отмечается, что ранее гидроксихлорохин уже показал хорошие результаты при тяжелых клинических формах Covid-19.Но в сочетании с антибиотиком азитромицином, пациенты, спустя 6 дней после его принятия, выздоравливали. При этом среди принимавших исключительно гидроксихлорохин показатель составил 57,1%. А среди тех, кто не принимал ни одного лекарства, только 12,5% избавились от вируса за тот же период. Эффективность связана с низкой резистентностью азитромицина, что создает неблагоприятную среду для существования вируса. Препарат уже доступен, но исследование требует дополнительных проверок. Перспективы также есть у других препаратов и их комбинаций. Препараты можно использовать только по рекомендации лечащего врача. Как сообщали Українські Новини, 23 марта Минздрав получил еще 111 подозрений на коронавирус.