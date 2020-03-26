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26 березня 2020, четвер, 16:44 7
Суспільство 2020-03-26T16:45:12+02:00
Українські Новини
В Івано-Франківській області у поліцейського підтвердили коронавірус

В Івано-Франківській області у поліцейського підтвердили коронавірус

Валерия Драгомирова
поліцейський, Коронавірус, Івано-Франківська область
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Головний санітарний лікар в Івано-Франківській області Руслан Савчук заявляє про лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус поліцейського, в той час, як по всьому світу на COVID-19 захворіли 470 тисяч осіб.

Про це він повідомив у ході брифінгу стосовно ситуації з коронавірусною інфекцією в області, передають Українські Новини.

"У поліцейського лабораторно підтверджений COVD-19. Він перебуває в обласній інфекційній лікарні. Стан здоров'я середнього ступеня складності. Відоме коло спілкування. Проводиться дезінфекція приміщень, де він перебував", - сказав він.

Савчук зазначив, що коло спілкування поліцейського знаходиться на самоізоляції.

Керівник поліції Прикарпаття Володимир Голубош під час брифінгу повідомив, що близько 20 колег поліцейського, у якого виявили коронавірус, пройдуть експрес-тести на Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я повідомило, що станом на 10:00 26 березня кількість встановлених випадків коронавірусної інфекції в Україні збільшилася на 43 до 156.

Крім того, з 25 хворих на коронавірус у Київської області найбільше жителів Обухівського району.

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