В Івано-Франківській області у поліцейського підтвердили коронавірус

Головний санітарний лікар в Івано-Франківській області Руслан Савчук заявляє про лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус поліцейського, в той час, як по всьому світу на COVID-19 захворіли 470 тисяч осіб.

Про це він повідомив у ході брифінгу стосовно ситуації з коронавірусною інфекцією в області, передають Українські Новини.



"У поліцейського лабораторно підтверджений COVD-19. Він перебуває в обласній інфекційній лікарні. Стан здоров'я середнього ступеня складності. Відоме коло спілкування. Проводиться дезінфекція приміщень, де він перебував", - сказав він.



Савчук зазначив, що коло спілкування поліцейського знаходиться на самоізоляції.



Керівник поліції Прикарпаття Володимир Голубош під час брифінгу повідомив, що близько 20 колег поліцейського, у якого виявили коронавірус, пройдуть експрес-тести на Covid-19.



Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я повідомило, що станом на 10:00 26 березня кількість встановлених випадків коронавірусної інфекції в Україні збільшилася на 43 до 156.



Крім того, з 25 хворих на коронавірус у Київської області найбільше жителів Обухівського району.