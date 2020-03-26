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  • Органы местного самоуправления вправе изменить сроки подачи документов в учреждения образования, - Мандзий
26 марта 2020, четверг, 16:21 247
Общество 2020-03-26T16:45:02+02:00
Українські Новини
Органы местного самоуправления вправе изменить сроки подачи документов в учреждения образования, - Мандзий

Органы местного самоуправления вправе изменить сроки подачи документов в учреждения образования, - Мандзий

Валерия Драгомирова
Образование, Карантин, Подача документов, Любомира Мандзий
Учреждения образования. Фото: pixabay
Учреждения образования. Фото: pixabay

В то время, как вступительную кампанию могут перенести на октябрь, каждый орган местного самоуправления вправе изменить сроки подачи документов в учреждения образования.

Об этом во время брифинга рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Каждый орган местного самоуправления вправе изменить сроки подачи документов в учреждения образования, в соответствии с законом Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции", - сказала Мандзий о зачислении в учебные заведения.

По ее словам, на период карантина основатели учебных заведений могут изменить режим работы заведений и собственно могут изменить подход к подаче документов в учреждения образования. Соответствующий приказ будет подготовлен Министерством образования и науки.

Как сообщали Українські Новини, IV этап Всеукраинских ученических олимпиад может не состояться

Также студенты будут сдавать экзамены и зачеты дистанционно. 

Кроме того, как подтянуть английский за три недели карантина.

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