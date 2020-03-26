Органы местного самоуправления вправе изменить сроки подачи документов в учреждения образования, - Мандзий

В то время, как вступительную кампанию могут перенести на октябрь, каждый орган местного самоуправления вправе изменить сроки подачи документов в учреждения образования.

Об этом во время брифинга рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Каждый орган местного самоуправления вправе изменить сроки подачи документов в учреждения образования, в соответствии с законом Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции", - сказала Мандзий о зачислении в учебные заведения.

По ее словам, на период карантина основатели учебных заведений могут изменить режим работы заведений и собственно могут изменить подход к подаче документов в учреждения образования. Соответствующий приказ будет подготовлен Министерством образования и науки.



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Также студенты будут сдавать экзамены и зачеты дистанционно.



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