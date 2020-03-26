Студенты будут сдавать экзамены и зачеты дистанционно

Учебный год для студентов высших учебных заведений закончат в положенные сроки. Однако экзамены и зачеты студенты будут сдавать в дистанционном режиме, тогда как вступительную кампанию сместят во времени из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации.

Об этом во время брифинга рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Экзаменационно-зачетные сессии высшие учебные заведения смогут провести дистанционно в том графике, который утверждался заведением высшего образования. В случае, если обязательно провести аудиторную работу - лабораторные занятия или те занятия, которые студенты не могут исполнять дистанционно, то такие работы обязательно будут перенесены на следующий учебный год", - заявила Мандзий.

Дистанционно не будут проведены единый государственный квалификационный экзамен и атестации тех людей, кто получает квалификацию доктора философии, или доктора искусств, или доктора наук.

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