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26 марта 2020, четверг, 14:57 1220
Политика 2020-03-26T15:40:12+02:00
Українські Новини
Студенты будут сдавать экзамены и зачеты дистанционно

Студенты будут сдавать экзамены и зачеты дистанционно

Ольга Фандорина
Сессия, Карантин, Высшие учебные заведения, Карантин в институтах, Сессия-2020

Учебный год для студентов высших учебных заведений закончат в положенные сроки. Однако экзамены и зачеты студенты будут сдавать в дистанционном режиме, тогда как вступительную кампанию сместят во времени из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации.

Об этом во время брифинга рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Экзаменационно-зачетные сессии высшие учебные заведения смогут провести дистанционно в том графике, который утверждался заведением высшего образования. В случае, если обязательно провести аудиторную работу - лабораторные занятия или те занятия, которые студенты не могут исполнять дистанционно, то такие работы обязательно будут перенесены на следующий учебный год", - заявила Мандзий. 

Дистанционно не будут проведены единый государственный квалификационный экзамен и атестации тех людей, кто получает квалификацию доктора философии, или доктора искусств, или доктора наук.

Ранее Українські Новини писали о бесплатных сайтах и приложениях, которые помогут при подготовке к внешнему независимому оцениванию, а также о том, как подтянуть английский за три недели карантина.

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