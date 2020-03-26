IV этап Всеукраинских ученических олимпиад может не состояться

IV этап Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам может не состояться, если карантин в Украине еще продлят.

Об этом во время брифинга рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Если карантин в Украине будет продлен, то бесспорно 4 этап всеукраинских ученических олимпиад проведен не будет", - сказала она.

По словам Мандзий, соответствующий приказ будет подготовлен Министерством образования и науки.



Как сообщали Українські Новини, по словам и.о. министра, учебный год для учащихся закончится так, как предусмотрено законом, 1 июля. В то же время учебный год для 11 касса закончится тогда, когда они получают документ об образовании.



В случае, если ученики продолжат обучение в мае, ученики 11 класса смогут сдать пробное в начале июня, а основная сессия ВНО будет проведена после 20 чисел июня.



Также студенты будут сдавать экзамены и зачеты дистанционно.



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