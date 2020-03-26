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26 марта 2020, четверг, 15:49 317
Общество 2020-03-26T15:51:59+02:00
Українські Новини
IV этап Всеукраинских ученических олимпиад может не состояться

IV этап Всеукраинских ученических олимпиад может не состояться

Валерия Драгомирова
Олимпиада, Карантин, Любомира Мандзий, Всеукраинская ученическая олимпиада
Школа. Фото: samoorg.com.ua
Школа. Фото: samoorg.com.ua

IV этап Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам может не состояться, если карантин в Украине еще продлят.

Об этом во время брифинга рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Если карантин в Украине будет продлен, то бесспорно 4 этап всеукраинских ученических олимпиад проведен не будет", - сказала она. 

По словам Мандзий, соответствующий приказ будет подготовлен Министерством образования и науки.


Как сообщали Українські Новини, по словам и.о. министра, учебный год для учащихся закончится так, как предусмотрено законом, 1 июля. В то же время учебный год для 11 касса закончится тогда, когда они получают документ об образовании.

В случае, если ученики продолжат обучение в мае, ученики 11 класса смогут сдать пробное в начале июня, а основная сессия ВНО будет проведена после 20 чисел июня.

Также студенты будут сдавать экзамены и зачеты дистанционно. 

Кроме того, как подтянуть английский за три недели карантина, а также о бесплатных сайтах и приложениях, которые помогут при подготовке к внешнему независимому оцениванию. 

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