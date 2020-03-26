"Укрнефть" просит Зеленского не допустить финансовый коллапс компании из-за падения цен на нефть

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнефть" просит Президента Владимира Зеленского и Кабинет Министров ввести "налоговые каникулы" до конца 2020 года с целью недопущения финансового коллапса "Укрнефти".

Об этом говорится в письме "Укрнефти" к Зеленскому, копией которого располагают Українські Новини.

"Кроме ограничений из-за пандемии, что сразу очень негативно сказалось на нашей производственной деятельности и продаже нефтепродуктов на автозаправочных станциях (АЗС), настоящей катастрофой стал обвал мировых цен на нефть. Сегодняшняя цена, которая составляет около 19-23 долларов/баррель нефти марки Urals является в прямом смысле убийственной для "Укрнефти", - говорится в нем.

Отмечается, что правительство не решило проблему с продажей нефти "Укрнефтью", объем непроданной нефти составляет около 420 тыс. тонн, добытой в период с декабря 2019 по март 2020 года.

При этом с указанного объема нефти уже были уплачены рентные платежи в государственный бюджет.

"Эта правовая коллизия возникла благодаря действующему Налоговому кодексу, в котором предусмотрена привязка ставки рентной платы к стоимости барреля нефти марки Urals на момент добычи. Таким образом, за добытую в декабре-январе нефть "Укрнефть" уплатила в госбюджет ренту в размере 101 доллар/тонна", - подчеркнула компания.

Также "Укрнефть" сообщает, что выполнение норм действующего законодательства приведет к финансовому коллапсу, остановке отечественной добычи углеводородов, потому что объем уже уплаченной ренты почти в 2 раза больше текущей цены на нефть.

"Единственными антикризисными действиями власти в данной ситуации является внесение Президентом как безотлагательных изменений в действующий Налоговый кодекс и закон "О нефти и газе" для устранения существующих законодательных коллизий, которые поставили "Укрнефть" на грань существования", - говорится в письме.

Отмечается, что "Укрнефть" предлагает рассмотреть и принять решение относительно введения "налоговых каникул" для уплаты рентных платежей до конца 2020 года, или принять изменения в Налоговый кодекс, которые временно снизили бы для "Укрнефти" и других добывающих компаний уровень рентных платежей с текущих 31% до 6%.

Также в качестве альтернативного варианта "Укрнефть" предлагает правительству возложить на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" обязательство на немедленное выполнение закона и выкупить у "Укрнефти" на обозначенных условиях по ценам аукционов нефть.

Как сообщали Українські Новини, обвал цен на нефть стал худшим за последние 29 лет.

Также АМКУ прогнозирует падение стоимости бензина из-за обвала цен на нефть.